Суарес перенесет операцию на колене

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сегодня перенесет операцию на мениске правого колена, сообщает пресс-служба клуба.

Операция пройдет под наблюдением врачей каталонцев. О степени повреждения 32-летнего уругвайца и теоретических сроках восстановления не сообщается.

Форвард провел 90 минут в матче против «Ливерпуля» (0:4) в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, команда Эрнесто Вальверде проиграла противостояние со счетом 3:4 и завершила выступление на турнире.