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    Суарес перенесет операцию на колене

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сегодня перенесет операцию на мениске правого колена, сообщает пресс-служба клуба.

    Операция пройдет под наблюдением врачей каталонцев. О степени повреждения 32-летнего уругвайца и теоретических сроках восстановления не сообщается.

    Форвард провел 90 минут в матче против «Ливерпуля» (0:4) в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, команда Эрнесто Вальверде проиграла противостояние со счетом 3:4 и завершила выступление на турнире.

    • Суарес перешел в «Барселону» в июле 2014 из «Ливерпуля» за 82 миллиона евро.
    • Выиграл с командой 13 трофеев, включая ЛЧ-2014/15 и 4 титула чемпиона Испании.
    • В текущем сезоне забил 25 голов и отдал 13 ассистов в 49 играх всех турниров.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2836

      dinar7777dinar 1 минуту назад

      мдааа !! суарес уже не тот.

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