Суарес перенесет операцию на колене

мдааа !! суарес уже не тот.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сегодня перенесет операцию на мениске правого колена, сообщает пресс-служба клуба.
Операция пройдет под наблюдением врачей каталонцев. О степени повреждения 32-летнего уругвайца и теоретических сроках восстановления не сообщается.
Форвард провел 90 минут в матче против «Ливерпуля» (0:4) в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, команда Эрнесто Вальверде проиграла противостояние со счетом 3:4 и завершила выступление на турнире.
- Суарес перешел в «Барселону» в июле 2014 из «Ливерпуля» за 82 миллиона евро.
- Выиграл с командой 13 трофеев, включая ЛЧ-2014/15 и 4 титула чемпиона Испании.
- В текущем сезоне забил 25 голов и отдал 13 ассистов в 49 играх всех турниров.