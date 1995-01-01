«Крылья Советов»: «У нас нет средств на Кокорина и Мамаева даже после всего случившегося»

крылушки!!! не дай бог в вашем составе этой мерзоты... вас будут презирать!
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал возможность подписания Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Вчера нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» были осуждены до декабря и ноября соответственно.
– У нас нет таких средств, чтобы даже после всего случившегося.
– Думаю, их ценник сильно упадет.
– Даже если в два раза упадет, мы не потянем. Наш клуб работает в иных реалиях и цифрах, поэтому у нас другие футболисты играют.
- Футболисты, Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий были помещены в СИЗО «Бутырка» за участие в двух драках.
- Суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).