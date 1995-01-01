«Крылья Советов»: «У нас нет средств на Кокорина и Мамаева даже после всего случившегося»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал возможность подписания Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Вчера нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» были осуждены до декабря и ноября соответственно.

– У нас нет таких средств, чтобы даже после всего случившегося.

– Думаю, их ценник сильно упадет.

– Даже если в два раза упадет, мы не потянем. Наш клуб работает в иных реалиях и цифрах, поэтому у нас другие футболисты играют.