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    «Крылья Советов»: «У нас нет средств на Кокорина и Мамаева даже после всего случившегося»

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал возможность подписания Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Вчера нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» были осуждены до декабря и ноября соответственно.

    – У нас нет таких средств, чтобы даже после всего случившегося.

    – Думаю, их ценник сильно упадет.

    – Даже если в два раза упадет, мы не потянем. Наш клуб работает в иных реалиях и цифрах, поэтому у нас другие футболисты играют.

    • Футболисты, Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий были помещены в СИЗО «Бутырка» за участие в двух драках.
    • Суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +340

      Киркинитидец 30 минут назад

      крылушки!!! не дай бог в вашем составе этой мерзоты... вас будут презирать!

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      Рейтинг: +5595

      KLIM777 > Киркинитидец 9 минут назад

      После случая с Кокориным и Мамаевым был сразу случай с футболистом Крыльев, который пьяным ездил за рулем и что же никто не презирает?

      Двойные стандарты обрызганные спермой ваше лицо. Вы лишь жалкие людишки, которые завидуют богатым, радуются когда у людей горе, хотя имеют в своем кругу подобные случаи и близких, которые по ошибке или по глупости попали за решетку. Вы радуетесь чужому горю. Знали бы ваши деды и прадеды какие вырастут у них гнилые внуки.

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