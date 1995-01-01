Геркус: «Из-за непопадания в ЛЧ ЦСКА потеряет почти на 10 миллионов больше, чем «Локомотив»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что ЦСКА может потерять гораздо большую сумму, чем железнодорожники, если не попадет в групповой раунд Лиги чемпионов. Он рассказал, каким образом УЕФА распределяет выплаты между командами-участницами турнира.

«Дело в том, что в УЕФА полагаются единовременные выплаты, которые зависят от места в клубном рейтинге. Причeм не за пять лет, как это обычно бывает, а за 10.

Эти выплаты получают все 32 клуба, которые прошли в групповой этап Лиги чемпионов, разница только в размере. Последнее место получает 1,108 миллиона евро, предпоследнее – на 1,108 миллиона больше и так далее.

«Локомотив» в прошлом сезоне был третьим снизу (3,32 миллиона), а ЦСКА, кажется, 22-м (12,19 миллиона). Соответственно, армейцы за попадание в Лигу чемпионов могут заработать почти на 10 миллионов больше», – сказал Геркус.

За три тура до конца чемпионата России «Локомотив» идет на втором месте в турнирной таблице [прямая путевка в группу ЛЧ], набрав 49 очков. ЦСКА занимает четвертую строчку, отставая от железнодорожников на четыре балла. На третьей позиции – «Краснодар» (47 очков), на пятой – «Спартак» (43).