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    Геркус: «Из-за непопадания в ЛЧ ЦСКА потеряет почти на 10 миллионов больше, чем «Локомотив»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что ЦСКА может потерять гораздо большую сумму, чем железнодорожники, если не попадет в групповой раунд Лиги чемпионов. Он рассказал, каким образом УЕФА распределяет выплаты между командами-участницами турнира.

    «Дело в том, что в УЕФА полагаются единовременные выплаты, которые зависят от места в клубном рейтинге. Причeм не за пять лет, как это обычно бывает, а за 10.

    Эти выплаты получают все 32 клуба, которые прошли в групповой этап Лиги чемпионов, разница только в размере. Последнее место получает 1,108 миллиона евро, предпоследнее – на 1,108 миллиона больше и так далее.

    «Локомотив» в прошлом сезоне был третьим снизу (3,32 миллиона), а ЦСКА, кажется, 22-м (12,19 миллиона). Соответственно, армейцы за попадание в Лигу чемпионов могут заработать почти на 10 миллионов больше», – сказал Геркус.

    За три тура до конца чемпионата России «Локомотив» идет на втором месте в турнирной таблице [прямая путевка в группу ЛЧ], набрав 49 очков. ЦСКА занимает четвертую строчку, отставая от железнодорожников на четыре балла. На третьей позиции – «Краснодар» (47 очков), на пятой – «Спартак» (43).

    Источник: «Чемпионат»

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