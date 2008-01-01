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    Неймар обжаловал трехматчевую дисквалификацию в еврокубках

    По информации L’Equipe, нападающий «ПСЖ» Неймар подал апелляцию на трехматчевое отстранение от еврокубков.

    Ранее УЕФА дисквалифицировала бразильца за оскорбительные выражения в адрес судей после домашней ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3, первая игра – 2:0).

    Также СМИ сообщали, что после окончания матча форвард пытался войти в судейскую комнату.

    • «ПСЖ» выступит в ЛЧ в сезоне-2019/20.
    • В этом розыгрыше турнира Неймар провел за парижан шесть игр, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: L’Equipe

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