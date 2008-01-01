Неймар обжаловал трехматчевую дисквалификацию в еврокубках

По информации L’Equipe, нападающий «ПСЖ» Неймар подал апелляцию на трехматчевое отстранение от еврокубков.

Ранее УЕФА дисквалифицировала бразильца за оскорбительные выражения в адрес судей после домашней ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3, первая игра – 2:0).

Также СМИ сообщали, что после окончания матча форвард пытался войти в судейскую комнату.