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    Calciomercato: Клопп подпишет новый пятилетний контракт с «Ливерпулем» с зарплатой 10 миллионов в год

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в ближайшие несколько недель подпишет новый контракт с клубом, сообщает Calciomercato.

    Соглашение будет рассчитано на пять лет, а зарплата немецкого специалиста составит более 10 миллионов евро в год плюс различные бонусы.

    Нынешний договор Клоппа с красными рассчитан до июня 2022 года.

    51-летний немец возглавляет мерсисайдцев с 2015 года. В текущем сезоне «Ливерпуль» во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов, а в АПЛ идет на втором месте, отставая от «Манчестер Сити» за тур до конца на одно очко.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1074

      Павел Буре 1 час назад

      Рад за ливерпуль, хоть болею за МЮ!!! в финале буду болеть за тоттенхем, а именно за почетино, он столько пережил что не дай бог, 2 игру с МС и 2 игру с Аяксом это нечто. Ну а ливерпуль свое еще возьмет, я в этом уверен, и думаю далеко не 1 титул!!!

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