Calciomercato: Клопп подпишет новый пятилетний контракт с «Ливерпулем» с зарплатой 10 миллионов в год

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в ближайшие несколько недель подпишет новый контракт с клубом, сообщает Calciomercato.

Соглашение будет рассчитано на пять лет, а зарплата немецкого специалиста составит более 10 миллионов евро в год плюс различные бонусы.

Нынешний договор Клоппа с красными рассчитан до июня 2022 года.

51-летний немец возглавляет мерсисайдцев с 2015 года. В текущем сезоне «Ливерпуль» во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов, а в АПЛ идет на втором месте, отставая от «Манчестер Сити» за тур до конца на одно очко.