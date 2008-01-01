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    Агент – об интересе «Спартака» и «Зенита» к Тилю: «Мы не получали официальных предложений из России»

    Российский партнер голландского агентства, которое представляет интересы полузащитника АЗ Гуса Тиля, Полина Лельчук заявила, им не поступало предложений от клубов РПЛ по 21-летнему футболисту.

    Вчера De Telegraaf сообщил, что Тиль находится в сфере интересов «Спартака» и «Зенита».

    «Мы видели статью о нашем игроке и об интересе «Спартака» и «Зенита», но официальных предложений мы из России не получали. Логичнее было бы спросить об этом в клубах.

    Интересно ли Тилю поиграть в России? Если поступит конкретное предложение, мы будем разговаривать и думать», – сказала Лельчук.

    • Тиль – воспитанник клуба из Алкмаара. За основную команду выступает с 2016 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за АЗ 38 матчей, записав в свой актив 14 мячей и семь голевых передач.
    • Transfermart оценивает стоимость голландца в 5 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +211

      Vizual 1 час назад

      Полина Лельчук ,трансфертит,ее нет в соц сетях )))

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