Агент – об интересе «Спартака» и «Зенита» к Тилю: «Мы не получали официальных предложений из России»

Российский партнер голландского агентства, которое представляет интересы полузащитника АЗ Гуса Тиля, Полина Лельчук заявила, им не поступало предложений от клубов РПЛ по 21-летнему футболисту.

Вчера De Telegraaf сообщил, что Тиль находится в сфере интересов «Спартака» и «Зенита».

«Мы видели статью о нашем игроке и об интересе «Спартака» и «Зенита», но официальных предложений мы из России не получали. Логичнее было бы спросить об этом в клубах.

Интересно ли Тилю поиграть в России? Если поступит конкретное предложение, мы будем разговаривать и думать», – сказала Лельчук.