Агент – об интересе «Спартака» и «Зенита» к Тилю: «Мы не получали официальных предложений из России»

Полина Лельчук ,трансфертит,ее нет в соц сетях )))
Российский партнер голландского агентства, которое представляет интересы полузащитника АЗ Гуса Тиля, Полина Лельчук заявила, им не поступало предложений от клубов РПЛ по 21-летнему футболисту.
Вчера De Telegraaf сообщил, что Тиль находится в сфере интересов «Спартака» и «Зенита».
«Мы видели статью о нашем игроке и об интересе «Спартака» и «Зенита», но официальных предложений мы из России не получали. Логичнее было бы спросить об этом в клубах.
Интересно ли Тилю поиграть в России? Если поступит конкретное предложение, мы будем разговаривать и думать», – сказала Лельчук.
- Тиль – воспитанник клуба из Алкмаара. За основную команду выступает с 2016 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за АЗ 38 матчей, записав в свой актив 14 мячей и семь голевых передач.
- Transfermart оценивает стоимость голландца в 5 миллионов евро.