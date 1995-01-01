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    Жена Кокорина – о приговоре: «Что за ад-то такой? Как можно таких талантливых людей губить?»

    Дарья Валитова, гражданская супруга форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал приговор, который суд вынес ее мужу.

    «Я не знаю, кому это надо? Семь месяцев здесь! Что за ад-то такой?. У него карьера *** закончена. Детей как он увидит? Сейчас еще шоу на две недели. Сериал продолжается! Как можно таких талантливых людей губить?» – сказала Валитова.

    • Суд приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима.
    • Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев колонии.
    • С учетом времени, проведенного в СИЗО, Мамаева освободят в ноябре, а Кокорина – в декабре 2019 года.

    Источник: Life

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5095

      mihail200606 1 минуту назад

      Талантливо стульями размахивали.. Вот и оценили их..))

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      Рейтинг: +913

      Andrering87 7 минут назад

      Чего она несёт вообще.. у неё котелок не варит... все по делу тут, хотя маловато дали ещё, пожалели ....

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