Жена Кокорина – о приговоре: «Что за ад-то такой? Как можно таких талантливых людей губить?»

Талантливо стульями размахивали.. Вот и оценили их..))
Дарья Валитова, гражданская супруга форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал приговор, который суд вынес ее мужу.
«Я не знаю, кому это надо? Семь месяцев здесь! Что за ад-то такой?. У него карьера *** закончена. Детей как он увидит? Сейчас еще шоу на две недели. Сериал продолжается! Как можно таких талантливых людей губить?» – сказала Валитова.
- Суд приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима.
- Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев колонии.
- С учетом времени, проведенного в СИЗО, Мамаева освободят в ноябре, а Кокорина – в декабре 2019 года.