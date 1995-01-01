Жена Кокорина – о приговоре: «Что за ад-то такой? Как можно таких талантливых людей губить?»

Дарья Валитова, гражданская супруга форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал приговор, который суд вынес ее мужу.

«Я не знаю, кому это надо? Семь месяцев здесь! Что за ад-то такой?. У него карьера *** закончена. Детей как он увидит? Сейчас еще шоу на две недели. Сериал продолжается! Как можно таких талантливых людей губить?» – сказала Валитова.