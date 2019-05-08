Адвокат: «Кокорин хочет вернуться в профессиональный футбол»

избавиться от всех тачил, взять двушку в колпино или где он там будет жить и не бухтеть.
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала приговор суда, а также рассказала о планах своего подзащитного вернуться в профессиональный футбол.
«Все по-разному отреагировали, ничего особенного не говорили. Считали, что суд уменьшит срок. И мы рассчитывали на гуманность, но суд оставил ровно те же сроки, хотя Кирилл по 116-й статье был оправдан и ушла квалификация. Мы прокручивали возможные варианты. Считали, что перед 9 мая суд проявит гуманность. Вы сами все видели и знаете.
Странное обоснование суда по Соловчуку в отношении Александра. Удар не установили, но приговор на 58 листах, мы должны внимательно вычитать для жалобы. Пока не пройдет апелляция, на УДО подавать не могут, так как приговор не вступит в силу. Насколько нам известно, Кокорин хочет вернуться в профессиональный футбол. 18 мая – крайний срок подачи жалобы. Подадим раньше. Издержки по контрактам? Нам ничего не известно», – сказала Стукалова.
- Суд приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима.
- Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев колонии.
- С учетом времени, проведенного в СИЗО, Мамаева освободят в ноябре, а Кокорина – в декабре 2019 года.