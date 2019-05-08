Адвокат: «Кокорин хочет вернуться в профессиональный футбол»

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала приговор суда, а также рассказала о планах своего подзащитного вернуться в профессиональный футбол.

«Все по-разному отреагировали, ничего особенного не говорили. Считали, что суд уменьшит срок. И мы рассчитывали на гуманность, но суд оставил ровно те же сроки, хотя Кирилл по 116-й статье был оправдан и ушла квалификация. Мы прокручивали возможные варианты. Считали, что перед 9 мая суд проявит гуманность. Вы сами все видели и знаете.

Странное обоснование суда по Соловчуку в отношении Александра. Удар не установили, но приговор на 58 листах, мы должны внимательно вычитать для жалобы. Пока не пройдет апелляция, на УДО подавать не могут, так как приговор не вступит в силу. Насколько нам известно, Кокорин хочет вернуться в профессиональный футбол. 18 мая – крайний срок подачи жалобы. Подадим раньше. Издержки по контрактам? Нам ничего не известно», – сказала Стукалова.