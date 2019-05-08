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    Адвокат: «Кокорин хочет вернуться в профессиональный футбол»

    Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала приговор суда, а также рассказала о планах своего подзащитного вернуться в профессиональный футбол.

    «Все по-разному отреагировали, ничего особенного не говорили. Считали, что суд уменьшит срок. И мы рассчитывали на гуманность, но суд оставил ровно те же сроки, хотя Кирилл по 116-й статье был оправдан и ушла квалификация. Мы прокручивали возможные варианты. Считали, что перед 9 мая суд проявит гуманность. Вы сами все видели и знаете.

    Странное обоснование суда по Соловчуку в отношении Александра. Удар не установили, но приговор на 58 листах, мы должны внимательно вычитать для жалобы. Пока не пройдет апелляция, на УДО подавать не могут, так как приговор не вступит в силу. Насколько нам известно, Кокорин хочет вернуться в профессиональный футбол. 18 мая – крайний срок подачи жалобы. Подадим раньше. Издержки по контрактам? Нам ничего не известно», – сказала Стукалова.

    • Суд приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима.
    • Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев колонии.
    • С учетом времени, проведенного в СИЗО, Мамаева освободят в ноябре, а Кокорина – в декабре 2019 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +160

      Вальдемар IV 5 минут назад

      избавиться от всех тачил, взять двушку в колпино или где он там будет жить и не бухтеть.

      0
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      Рейтинг: +769

      Sviro 16 минут назад

      Чтобы вернуться в профессиональный спорт, надо быть профессионалом. Какой же профессионал Кокорин? В Премьер лиге в сезоне 2018/2019 выходил на игру три раза: на 15 минут, на 30 минут и на одну минуту. Ноль голов, ноль передач... И это - нападающий. В лиге Европы сезон 2018/2019 один гол забил. О каком профессионализме может идти речь?

      1
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      Рейтинг: +700

      Фанат Рубина > Sviro 15 минут назад

      зато чемпион-уголовник!

      0
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      Рейтинг: +1437

      WhiteEgon 37 минут назад

      Им нужно запретить выступать на профессиональном уровне. Пусть во дворах мяч катают.

      1
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      Рейтинг: +1564

      BlackMurder 42 минуты назад

      В мма пусть идет, в футболе они с пашей не нужны

      0
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      Рейтинг: +700

      Фанат Рубина 1 час назад

      мало чего он хочет, мы вот не хотим его там видеть!
      а то придумаем кричалки кокорин уголовник хей хей и.т.д

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