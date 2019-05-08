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    ФИФА предложили транслировать рекламу во время пауз при видеоповторах 

    В ФИФА поступили запросы от возможных спонсоров, которые предложили транслировать рекламу во время видеоповторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

    Сейчас между сторонами идут переговоры о соглашении на общую сумму в 116 миллионов евро.

    Рекламу планируют показывать во время пауз, которые возникают, пока арбитр совещается со своими ассистентами. Это позволит ФИФА монетизировать VAR. Также сообщается, что похожее соглашение может принять испанская Примера.

    Во время ЧМ-2018 общее время, затраченное на просмотры видеоповторов, составило 27 минут. Стоимость одной минуты рекламы во время крупного турнира может достигать 700 тысяч евро.

    Источник: РБК

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    Сегодня, 22:37
    Комментарии7
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      Рейтинг: -4814

      пьяныйхоровод 4 минуты назад

      ФИФА - продажная ты казёл !

      0
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      Рейтинг: +3535

      Агасфер 14 минут назад

      Всюду деньги-деньги-деньги,
      всюду деньги без конца,
      а без денег жизнь плохая
      и не радует ФИФА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Евгеша777 19 минут назад

      Матч и реклама идут одновременно. После окончания матча болельщиков начинают выпускать со стадиона при условии часового просмотра рекламы.

      1
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      Рейтинг: +612

      Жёлто-синий 19 минут назад

      Итак реклама бесит,а эти уё и сюда её суют

      0
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      Рейтинг: +1239

      SarJr 20 минут назад

      Не дай бог....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87

      SummerHAze 33 минуты назад

      нужно больше денег, больше золота да?

      2
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      Рейтинг: +5957

      ufos73 > SummerHAze 24 минуты назад

      Остап Бендер одобряет

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