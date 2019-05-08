ФИФА предложили транслировать рекламу во время пауз при видеоповторах 

В ФИФА поступили запросы от возможных спонсоров, которые предложили транслировать рекламу во время видеоповторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Сейчас между сторонами идут переговоры о соглашении на общую сумму в 116 миллионов евро.

Рекламу планируют показывать во время пауз, которые возникают, пока арбитр совещается со своими ассистентами. Это позволит ФИФА монетизировать VAR. Также сообщается, что похожее соглашение может принять испанская Примера.

Во время ЧМ-2018 общее время, затраченное на просмотры видеоповторов, составило 27 минут. Стоимость одной минуты рекламы во время крупного турнира может достигать 700 тысяч евро.