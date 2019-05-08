«Челси» обжалует запрет на трансферы в Спортивном арбитражном суде

«Челси» выступил с официальным заявлением после решения ФИФА отклонить аппеляцию клуба на трансферный бан.

«Клуб отмечает, что апелляционный комитет ФИФА принял решение частично удовлетворить апелляцию, поданную «Челси» против решения дисциплинарного комитета ФИФА. Тем не менее, клуб разочарован тем, что запрет на трансферы в течение двух подряд трансферных окон не был отменен».

«Челси» категорически опровергает выводы апелляционного комитета ФИФА. Клуб действовал согласно соответствующим правилам и обжалует решение в Спортивном арбитражном суде», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.