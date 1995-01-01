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    Мамаев – о приговоре суда: «Все хорошо»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев кратко прокомментировал приговор Пресненского суда Москвы по делу об избиении водителя Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергея Гайсина.

    «Все хорошо», – сказал Мамаев при выходе из здания суда.

    11 октября 2018 года Мамаев, нападающий «Зенит» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Нанесение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре столицы. Впоследствии их пребывание в СИЗО продлевалось три раза: первые два – на 60 дней, третий – на полгода.

    Сегодня суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к одному году и пяти месяцам лишения свободы, братьев Кокориных – к году и шести месяцам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5756

      Asbjorn 1 минуту назад

      че им переживать,зп идет,сидеть они будут не как обычные люди,а с удобствами,отдых почитай,но,хоть не отпустили из зала суда

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      Рейтинг: +1041

      Валерий1965 9 минут назад

      Молодец! Хорошо держится...

      0
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      Рейтинг: +1147

      sobaka120982 20 минут назад

      Конечно хорошо, парни сидят а мильяоны капают

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