Мамаев – о приговоре суда: «Все хорошо»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев кратко прокомментировал приговор Пресненского суда Москвы по делу об избиении водителя Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергея Гайсина.

«Все хорошо», – сказал Мамаев при выходе из здания суда.

11 октября 2018 года Мамаев, нападающий «Зенит» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Нанесение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре столицы. Впоследствии их пребывание в СИЗО продлевалось три раза: первые два – на 60 дней, третий – на полгода.

Сегодня суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к одному году и пяти месяцам лишения свободы, братьев Кокориных – к году и шести месяцам.