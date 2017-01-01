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    Уткин – о Кокорине и Мамаеве: «Гуляки-драчуны садятся за дебош с дракой. На сколько сядут виновные в катастрофе «Суперджета»?»

    Комментатор, ведущий и журналист Василий Уткин высказал точку зрения по поводу приговора нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

    Футболисты были арестованы 11 октября 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство», они поучаствовали в нескольких драках в центре Москвы.

    Сегодня суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева – к году и пяти месяцам.

    «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить. Это не смешно. Тюрьма – нет. Совсем не потому, что тюрьма – это страшно или избыточно жестоко. Нет, тюрьма – это мерило. Вы смеетесь над сантиметрами? Над килограммами?

    Гуляки-драчуны садятся за дебош с дракой. На сколько сядут виновные в катастрофе «Суперджета» [5 мая в аэропорту Шереметьево при посадке загорелся авиалайнер Sukhoi Superjet 100. В результате возгорания погиб 41 человек]? За эти дни мы узнали, что в аэропорту не работают спасательные службы; что самолет сделан из легковоспламеняющихся материалов, при горении выделяется удушающий газ; в самолете от попадания молнии отказывает электроника. Ситуация нештатная, но не уникальная. И так далее.

    Там 41 труп, люди погибли страшной смертью. Вы скажете, при чем тут? Тюрьма. Вот мерило. Кто сядет за это и сядет ли?

    Подождем расследования. Расследование снятого на видео дебоша шло полгода. Расследование гибели самолета с хором Александрова идет который год? Вы знаете, в чем причина? Кто сел? Или никто не виноват?

    Дело не в том, много или мало дали. Смысл наказания не в суровости, а в неотвратимости. А все остальное неважно. Статус футболистов лишь антураж. Если б отпустили, он бы так же работал – светошумовой гранатой.

    Карьеры разрушены? Карьеры рушит не суд. Харви Вайнштейна и Кевина Спейси еще не судили. Тайгер Вудс не сидел. Кроме того, карьеры футболистов вообще не тот вопрос, который меня занимает. Меня занимает тюрьма. Там должны находиться те, кто опасен для общества.

    Их явно меньше количественно, чем заключенных, в любой момент времени. Круг воров, насильников, пьяных водителей, попов-педофилов, садистов-ментов гораздо шире, чем перечень их всех, осужденных и отбывающих наказание. Важно только это, а не много или мало проведут за содеянное два футболиста-социопата», – написал Уткин в телеграме.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1041

      Валерий1965 11 минут назад

      Согласен....

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      Рейтинг: +4552

      prezent2017 29 минут назад

      Утка проснулась чтобы крякнуть и облегчиться на сайт.

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      Рейтинг: +3413

      ivany4 36 минут назад

      Самопиарящаяся утка!!!
      Как можно сравнивать "дебилизм" одних и транспортную катастрофу, трагедию, связанную с внешними факторами?!?! Прежде чем об этом писать, надо было хоть чуть вникнуть в суть проблемы. Эксперты еще не пришли к общему выводу по случившемуся, а ему уже виновных подавай. Правильно говорят, у некоторых язык без костей и мелет без привязки к ситуации. Главное, по-быстрее ляпнуть, а дальше пусть солнце не всходит.

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      Рейтинг: +154

      Tuxuu777 > ivany4 4 минуты назад

      Не всегда катастрофы из-за внешних факторов. Довольно часто имеет место быть фактор именно человеческий. И реально люди остаются безнаказанными

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      Рейтинг: +156

      Вальдемар IV 40 минут назад

      суперджет вальдемаровская разработка, поэтому никто, скорее ты, если будешь копать, может тогда схуднешь

      0
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      Рейтинг: +603

      amazonaws 1 час назад

      Футболистов Мамаева, Кокорина и братки впервые, за всё время проведения следственных действий и судебных слушаний по их делу, заковали в наручники.
      В зал Пресненского суда Москвы их доставили в наручниках, а сзади их сопровождал "почётный" экскорт в виде служебной ОВЧАРКИ!
      В соответствии с правилами судопроизводства лица, которым оглашают приговор, обязаны находиться в наручниках.
      Ранее обвиняемые присутствовали в суде без наручников.

      Следствие, прокуратура, суд, в рамках ЗАКОНА, своё дело сделали профессионально.
      Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
      Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор подсудимым.
      Суд назначил обвиняемым реальный срок лишения свободы.
      Согласно приговору, осуждённые останутся под арестом до его вступления в законную силу.
      Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.
      Суд не согласился со следствием, которое квалифицировало действия фигурантов как хулиганство, "совершенное группой лиц по предварительному сговору" (часть 2 статьи 213 УК РФ).
      Согласно приговору суда, они признаны виновными в хулиганстве "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).
      Кокорин и Мамаев приняли приговор молча, с каменными лицамм, на родных не смотрели.
      На этом оглашение приговора закончено в суде.

      Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
      Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!

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      Рейтинг: +174

      orlovcar 1 час назад

      на столько сколько предусматривает инкриминируемая им статья. это же элементарно.

      0
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      Рейтинг: +553

      Taps 1 час назад

      Пусть жирная утка идёт в политологи
      и не светится в футбольных изданиях.

      -3
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      Рейтинг: +307

      Vratarь 1 час назад

      Интересно, неужели и с этим постом Василия кто-то не согласится, а то и пройдётся по его личности? Подождём...

      8
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      Рейтинг: +2251

      владимир миронов > Vratarь 1 час назад

      Лично я согласен, все сказано точно и по существу.

      6
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      Рейтинг: +3533

      Агасфер > Vratarь 1 час назад

      Пожалуйста:1.Все современные средства передвижения делаются из материалов,выделяющих при горении(особенно с использованием топлива) токсичные материалы.АМГ(алюминиево-магниевые сплавы)при определённой температуре горят как бенгальские огни. 2.Если Вы,(про болтуна-Уткина не говорю)читали опубликованную расшифровку переговоров между экипажем и диспетчерской,то могли видеть.что степень его утверждения журналистски завышена.Остальное оценит комиссия. 3.Болтунов,сваливающим в кучу события,страны,народы и свою заинтересованность в саморекламе, всегда много.
      Посему надо говорить о конкретных вещах.Конечно,пусть и остальные ответят за свои деяния.

      1
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      Рейтинг: +307

      Vratarь > Агасфер 1 час назад

      Спасибо, что по существу и без кивания на личности

      0
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      Рейтинг: +1320

      petrucho-spb > Агасфер 1 час назад

      Конкретно: почему не встречали пожарные и скорые, о ситуации было заранее предупреждено. Хотя это прописано. Вот за эту халатность и надо судить.

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      Рейтинг: +3413

      ivany4 > Vratarь 31 минуту назад

      А с чем соглашаться???
      Свалил все в одну кучу. Да еще разбавил эмоциями.
      А суть размышлений в чем собственно???

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      Рейтинг: +5093

      mihail200606 1 час назад

      Ну у Васи как всегда.. Много букфф..

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