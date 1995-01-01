Журналист Карпов: «Гулиев избил американца не просто так, а за показанный «фак»

Журналист Иван Карпов рассказал, по какой причине полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев избил гражданина США Майкл Коу Джона Эли.

Инцидент произошел в начале апреля. Футболист двигался по дороге на автомобиле и на одном из светофоров выскочил из машины и набросился на американца.

«Проблемы с гневом у этого футболиста действительно есть, но человека он бил все-таки не без причины: пешеход двинул по зебре, Аяз нажал газ и тормознул. На капот упал гражданин США. По привычке он кинул в машину «фак» и пошeл себе дальше. Гулиев побежал наказывать. Наказал, вернулся, продолжил, осознал.

Это не оправдывает, но хотя бы объясняет агрессивное поведение игрока «Спартака». Гулиев, кстати, в отделе вeл себя ровно: не истерил, был адекватен, не пытался уйти от ответственности.

Любопытная деталь: порешать вопросики с американцем помогла крупная сумма наличных, которая была с собой у Гулиева – в его портмоне залежались 700 тысяч рублей, часть из которых перекочевала в кошелeк сбитого им парня. Пострадавший оказался человеком слова и хода делу не дал. Хотя мог», – написал Карпов в телеграме.