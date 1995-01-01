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    Журналист Карпов: «Гулиев избил американца не просто так, а за показанный «фак»

    Журналист Иван Карпов рассказал, по какой причине полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев избил гражданина США Майкл Коу Джона Эли.

    Инцидент произошел в начале апреля. Футболист двигался по дороге на автомобиле и на одном из светофоров выскочил из машины и набросился на американца.

    «Проблемы с гневом у этого футболиста действительно есть, но человека он бил все-таки не без причины: пешеход двинул по зебре, Аяз нажал газ и тормознул. На капот упал гражданин США. По привычке он кинул в машину «фак» и пошeл себе дальше. Гулиев побежал наказывать. Наказал, вернулся, продолжил, осознал.

    Это не оправдывает, но хотя бы объясняет агрессивное поведение игрока «Спартака». Гулиев, кстати, в отделе вeл себя ровно: не истерил, был адекватен, не пытался уйти от ответственности.

    Любопытная деталь: порешать вопросики с американцем помогла крупная сумма наличных, которая была с собой у Гулиева – в его портмоне залежались 700 тысяч рублей, часть из которых перекочевала в кошелeк сбитого им парня. Пострадавший оказался человеком слова и хода делу не дал. Хотя мог», – написал Карпов в телеграме.

    • Как сообщали СМИ, по итогам инцидента «Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей и на один матч отстранил его от основного состава.
    • Россиянин перешел в московский клуб из «Ростова» в январе за 1 миллиона евро.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии19
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      Рейтинг: +3377

      sochi-2013 9 минут назад

      Интересно бы сравнить их антропометрические данные.

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      Рейтинг: +5749

      Asbjorn 11 минут назад

      отделе вeл себя ровно(с)Отличный литературный слог журналиста

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19228

      афоня72 11 минут назад

      Здесь Фак, там ПАК!!

      2
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      Рейтинг: +19228

      афоня72 12 минут назад

      Да нормально все, так везде сплошь и рядом, единственное отличие не у каждого с собой в кошеле 700 т рубликов имеется...

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      Рейтинг: +392

      moskowcity-petrv 13 минут назад

      бабла срубил америкос неплохо

      1
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      Рейтинг: +1965

      mutabor0992 14 минут назад

      А чего энто карп обеляет зверька?Наверное обезьянка рыбе денюжку дала?

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      Рейтинг: +1157

      ухоженный крокодил 17 минут назад

      Надо было его к Кокорину или Мамаеву :))

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      Рейтинг: +28

      Феликс Сметана 22 минуты назад

      и после этого его еще и отпустили? да надо было закрыть этого американца лет на 15, а то он тут факи, футболистам великим показывает

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      Рейтинг: +700

      GermanVo 26 минут назад

      Это ж в корне меняет дело) Ещё б сказал, что он зло посмотрел или что-то в этом роде. Кстати, кто хочет подзаработать, показывайте фак Гулиеву.

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      Рейтинг: +3523

      alp 32 минуты назад

      а! ну, тогда можно было и битой по морде!!

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