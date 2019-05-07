Оператор стадионов в Калининграде и Саранске подал иски к «Балтике» и «Мордовии» за неуплату аренды

Компания «Спорт-Инжиниринг», которая является оператором «Калининграда» и «Мордовия Арены», подал иски к «Балтике» и «Мордовии» из-за задолженности клубов по аренде стадионов.

«Спорт-Ин» требует взыскать с «Мордовии» 6,87 миллиона рублей, а с «Балтики» – 24,98 миллиона.

«Иск подан за неуплату аренды за проведенные матчи. Задолженность у каждого клуба больше пяти матчей.

Остальные клубы платят исправно», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

«Калининград» и «Мордовия Арена» – два из семи стадионов, построенных к чемпионату мира-2018. Всеми семью аренами управляет «Спорт-Инжиниринг», которая является подведомственным учреждением Министерства спорта.