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    Вейналдум: «Злился из-за запаса, но Клопп сказал, что я секретное оружие»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал победу над «Барселоной» и выход в финал Лиги чемпионов (4:0, 0:3 – первый матч) в полуфинале Лиги чемпионов.

    «Это не объяснить словами. После первого матча нам было сложно даже разговаривать, а теперь мы выиграли 4:0. Большинство говорило, что нам не по силам сделать камбэк, но мы забили четыре и смогли это сделать.

    Это очень эмоционально. Мы верили с самого начала. Все верили – игроки и тренеры. Мы понимали, что это возможно.

    Обида на Клоппа? Честно говоря, я был очень зол, что тренер оставил меня в запасе. Он сказал, что я могу стать его секретным оружием. Я старался помочь команде и я безумно рад, что забил два гола», – сказал Вейналдум.

    • Вейналдум заменил в перерыве Робертсона.
    • На 54-й минуте голландец забил, а спустя две минуты оформил дубль.

    «Злился из-за запаса, но Клопп сказал, что я секретное оружие». Вейналдум все рассказал

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    08.05.2019 11:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 8 мая 2019, 12:29

      Да, похоже Вайнодум, может стать звездой мирового уровня, если не почувствовал барсуков...

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      Рейтинг: +2403

      SarJr 8 мая 2019, 11:53

      а секретным оружием барсы ( правда оружием самоуничтожения, но не важно, главное что оружием) был привоз себе моментов и голов от каждого второго своего игрока)))

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