Вейналдум: «Злился из-за запаса, но Клопп сказал, что я секретное оружие»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал победу над «Барселоной» и выход в финал Лиги чемпионов (4:0, 0:3 – первый матч) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это не объяснить словами. После первого матча нам было сложно даже разговаривать, а теперь мы выиграли 4:0. Большинство говорило, что нам не по силам сделать камбэк, но мы забили четыре и смогли это сделать.

Это очень эмоционально. Мы верили с самого начала. Все верили – игроки и тренеры. Мы понимали, что это возможно.

Обида на Клоппа? Честно говоря, я был очень зол, что тренер оставил меня в запасе. Он сказал, что я могу стать его секретным оружием. Я старался помочь команде и я безумно рад, что забил два гола», – сказал Вейналдум.

Вейналдум заменил в перерыве Робертсона .

. На 54-й минуте голландец забил, а спустя две минуты оформил дубль.

«Злился из-за запаса, но Клопп сказал, что я секретное оружие». Вейналдум все рассказал