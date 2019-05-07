«Матч ТВ» – о неполадках в трансляции: «Генич и Черданцев знают, что звучат как из бочки. Но очень стараются»

Пресс-служба «Матч ТВ» сообщила о проблемах со звуком в трансляции встречи «Ливерпуль» – «Барселона» (4:0, 80-я минута ответного полуфинала ЛЧ).

«Друзья. Со звуком – беда. Неполадки случились на линии Ливерпуль-Москва.

Мы делаем все, чтобы вы могли насладиться игрой. К сожалению, не все работают так же ответственно, как Генич с Черданцевым. Они знают, что звучат как из бочки. Но очень стараются. Спасибо за понимание», – звучит обращение телеканала.