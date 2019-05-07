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    «Матч ТВ» – о неполадках в трансляции: «Генич и Черданцев знают, что звучат как из бочки. Но очень стараются»

    Пресс-служба «Матч ТВ» сообщила о проблемах со звуком в трансляции встречи «Ливерпуль»«Барселона» (4:0, 80-я минута ответного полуфинала ЛЧ).

    «Друзья. Со звуком – беда. Неполадки случились на линии Ливерпуль-Москва.

    Мы делаем все, чтобы вы могли насладиться игрой. К сожалению, не все работают так же ответственно, как Генич с Черданцевым. Они знают, что звучат как из бочки. Но очень стараются. Спасибо за понимание», – звучит обращение телеканала.

    Источник: Твиттер «Матч ТВ»

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    07.05.2019 23:42
    Комментарии13
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      Рейтинг: +514

      Мы ЦСКА 16 минут назад

      так старались что весь первый тайм кашляли и пердели в микрофон.... нахрен их вообще туда отправили???

      0
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      Рейтинг: +414

      VVadic 24 минуты назад

      Чердак заставил матч без звука смотреть. Не переношу этого выродка!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +337

      Егор Велунов 36 минут назад

      Англия. в стране бардак, или это специальные условия для России. Железная дорога в Британии ужасный бардак тоже. Матч интереснейший, а комментарий мало волнует :)

      0
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      Рейтинг: +218

      Lilipyt 36 минут назад

      Уже не в первый раз такая лумпа умпа!!!! В прошлый раз было намного хуже. Вот почему нельзя было переключить на мск студию и слушать матч как в 21 веке, а не эти звуки на радио...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +413

      balam 37 минут назад

      два дебила -это сила.достал чердак уже.больничка плачет

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      VAD07 39 минут назад

      А что, из Москвы нельзя было? Надо съездить за бюджетные деньги вискарика попить?

      3
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      Рейтинг: +514

      Мы ЦСКА > VAD07 13 минут назад

      я тоже не понимаю зачем их отправили......Центральные матчи РФПЛ перенесли на платные каналы, чтобы Чердакам с Геничами оплачивать перелеты, командировочные и проживание??????

      1
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      Рейтинг: +811

      Avaretz 58 минут назад

      21век, а тех.проблемы в трансляциях только в нашей стране

      1
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      Рейтинг: +76

      Евгеша777 58 минут назад

      Чердаку просто не налили...

      1
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      Рейтинг: +152

      Вальдемар IV 1 час назад

      Да один черт также визжат как режут, а звук просто как будто в 90х по горизонту смотришь

      5
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      Рейтинг: +1522

      все_будет_AUDI 1 час назад

      Да лучше б на английском говорили чем эту чушь слушать из матча в матч

      5
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