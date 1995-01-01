«Будильник для мистера Месси». Болельщики «Ливерпуля» запускали фейерверки под окнами отеля «Барселоны»

Так только твари могут поступать. Дело вовсе уже не в Месси. Дело в игроках Ливерпуля. Сколько они сегодня пропустят два или три.
Болельщики «Ливерпуля» потревожили футболистов «Барселоны» накануне ответного полуфинального матча команд в Лиге чемпионов.
Каталонцы остановились в отеле «Хилтон». Во вторник в 3 часа ночи по местному времени фанаты красных начали запускать фейерверки под окнами гостиницы.
Во время действия один из поклонников мерсисайдцев произнес фразу: «Будильник для мистера Месси».
- Встреча «Ливерпуль» – «Барселона» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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— Eoin (@EoinCasey1) 7 мая 2019 г.