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    «Будильник для мистера Месси». Болельщики «Ливерпуля» запускали фейерверки под окнами отеля «Барселоны»

    Болельщики «Ливерпуля» потревожили футболистов «Барселоны» накануне ответного полуфинального матча команд в Лиге чемпионов.

    Каталонцы остановились в отеле «Хилтон». Во вторник в 3 часа ночи по местному времени фанаты красных начали запускать фейерверки под окнами гостиницы.

    Во время действия один из поклонников мерсисайдцев произнес фразу: «Будильник для мистера Месси».

    • Встреча «Ливерпуль» – «Барселона» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5469

      KLIM777 27 минут назад

      Так только твари могут поступать. Дело вовсе уже не в Месси. Дело в игроках Ливерпуля. Сколько они сегодня пропустят два или три.

      0
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      Рейтинг: +5623

      FanatSerj 47 минут назад

      это уже не поможет, тут нужен более серьёзный подход и то сами без Салаха и Фирмино.

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    • ...
      Рейтинг: +6628

      Cules2013 1 час назад

      В Барселоне у строили бардак, что клубу пришлось официально извиняться, теперь и в Англии спокойно на заднице не сидится - а всё от бессилия и быдло-воспитания. Нормальные люди, какой бы они национальности не были, себя так не ведут.

      0
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      Рейтинг: +142

      trudovik 1 час назад

      А потом, когда мистер Месси отгрузит еще парочку, снова будут писать петиции в интернетах, что мистер Месси толкается и передвигает мячи во время штрафных.

      2
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      Рейтинг: +301

      Tyler_Stark 1 час назад

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