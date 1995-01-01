«Будильник для мистера Месси». Болельщики «Ливерпуля» запускали фейерверки под окнами отеля «Барселоны»

Болельщики «Ливерпуля» потревожили футболистов «Барселоны» накануне ответного полуфинального матча команд в Лиге чемпионов.

Каталонцы остановились в отеле «Хилтон». Во вторник в 3 часа ночи по местному времени фанаты красных начали запускать фейерверки под окнами гостиницы.

Во время действия один из поклонников мерсисайдцев произнес фразу: «Будильник для мистера Месси».

Встреча «Ливерпуль» – «Барселона» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.