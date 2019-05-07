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    Полиция ищет фанатов ЦСКА, вывесивших на матче с «Динамо» баннер о Fan ID

    Московские правоохранительные органы занялись поиском фанатов ЦСКА, которые на домашней игре 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) вывесили баннер против введения Fan ID [паспорта болельщика] в чемпионате России, сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

    На матче с бело-голубыми на «ВЭБ Арене» поклонники армейцев на фанатской трибуне разместили баннер с надписью: «6 миллиардов рублей – внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».

    Мейтин заявил, что ЦСКА будет оштрафован за действия болельщиков. «Конечно, такое нельзя допускать», – сказал директор по безопасности и работе с болельщиками.

    Источник: Meduza

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1659

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Кто ищет-тот всегда найдет!

      1
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      Рейтинг: +323

      Randy Ram 1 час назад

      как пел Егор Летов: всё идёт по плану...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +518

      yurdin 1 час назад

      Как не стыдно? - Вот вопрос, покруче гамлетовской дилеммы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3257

      la verdad 1 час назад

      На этот ID Деньги были ещё 10 лет назад. Но наши чиновники во главе со Сказочным спёрли всё.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      Князев 1 час назад

      Власть борзеет. Не нравится??? Репрессии не пройдут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      Stalingrad 2010 1 час назад

      Сказочная страна.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3497

      Агасфер 2 часа назад

      Это же практически призыв к бунту,подрыв устоев либерастского государства! Найти и покарать,а то эта зараза так далеко зайдёт,что они принесут на стадион лозунг "Долой Чебурашку!".А мы этого допустить не могём...
      В бога-душу-мать,им не стыдно читать свои слова,и предпринимать подобные действия???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      daunis > Агасфер 1 час назад

      Либерасткого это слишком круто, это феодализм, с системой кормления и постулатом "царь хороший бояре плохие"

      1
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      Рейтинг: +2374

      arzamas 2 часа назад

      Низяяяяяяяяяяяя

      0
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      Рейтинг: +1417

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Свобода слова кули... Вова пупкин кайфует, страна негодует

      4
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      Рейтинг: +158

      Kalida 2 часа назад

      Совсем офигели болелы, их в ссылку-тур по Сибири нужно отправить!

      1
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      Рейтинг: +770

      Mirak92 > Kalida 2 часа назад

      Да!и пенсионеров расстреливать и детей убивать!

      1
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