Полиция ищет фанатов ЦСКА, вывесивших на матче с «Динамо» баннер о Fan ID

Московские правоохранительные органы занялись поиском фанатов ЦСКА, которые на домашней игре 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) вывесили баннер против введения Fan ID [паспорта болельщика] в чемпионате России, сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

На матче с бело-голубыми на «ВЭБ Арене» поклонники армейцев на фанатской трибуне разместили баннер с надписью: «6 миллиардов рублей – внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».

Мейтин заявил, что ЦСКА будет оштрафован за действия болельщиков. «Конечно, такое нельзя допускать», – сказал директор по безопасности и работе с болельщиками.