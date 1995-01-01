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    «Зенит» получит чемпионский кубок на матче с ЦСКА

    Награждение «Зенита» золотыми медалями и чемпионским кубком РПЛ состоится на домашнем матче 28-го тура с ЦСКА.

    Петербуржцы стали чемпионами России в субботу, 4 мая, после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2) в игре 27-го тура.

    Сине-бело-голубые выиграл чемпионат России в пятый раз в своей истории (ранее они сделали это в 2007-м, 2010-м, 2012-м и 2015 годах).

    Матч «Зенит» – ЦСКА состоится в воскресенье, 12 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1652

      SIRIUS 2002 1 минуту назад

      Тяжело выкладываться, когда медали в кармане!!

      0
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      Рейтинг: +9

      faze32 20 минут назад

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      -2
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      Рейтинг: +2565

      woyser 25 минут назад

      Даже играть не будут, чтоб форму не замарать))) Ну и правильно, что тянуть!

      0
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      Рейтинг: +14882

      VVM1964 33 минуты назад

      Ну правильно - вот и суд над Кокориным на 8 -ое , что бы сразу отпустить и он успел на награждение )))

      1
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      Рейтинг: +36

      RJM555 38 минут назад

      Это сколько же бабла они коням заплатят за такое поражение......гинер уже ручки свои поганные потирает

      -2
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      Рейтинг: +5465

      KLIM777 > RJM555 34 минуты назад

      А сколько надо? 160 миллионов будет доход только от билетов. От билетов. Это информация для дегенератов, у которых бабки пилят.

      1
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      Рейтинг: +3492

      Агасфер 1 час назад

      Надо "армейцам" по-дружески в этот кубок налить желчи. 0-3 было бы то самое.

      2
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      Рейтинг: +5465

      KLIM777 > Агасфер 35 минут назад

      С такими супер защитниками как Бекао, которого купили за ящик бананов, ЦСКА может рассчитывать только на не разгромное поражение.

      0
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      Рейтинг: +19161

      афоня72 1 час назад

      Коням надо выигрывать,,Зениту похрен уже на ВСЁ!

      4
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      Рейтинг: +4039

      ilichkadr > афоня72 1 час назад

      Если слухи по по поводу М. Фернандеса не утка, то результат матча будет зависеть от договоренности. Зенит может как проиграть, так и трахнуть коней по полной!

      1
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      Рейтинг: +1459

      Евгений Агеев 1 час назад

      Смешно будет если коням влетят)

      1
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      Рейтинг: +436

      Борат > Евгений Агеев 1 час назад

      мясу влетали на петровиче при такой же ситуёвине.
      2-3

      0
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      Рейтинг: +152

      Вальдемар IV > Евгений Агеев 44 минуты назад

      ну не зря же галицкий тормозит, наверняка договорились гинера пропустить опять, пусть лично обосрались так заочно

      1
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      Рейтинг: +5480

      vvv246 2 часа назад

      По этому случаю коней надо выносить в одну раму!

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