«Зенит» получит чемпионский кубок на матче с ЦСКА

Награждение «Зенита» золотыми медалями и чемпионским кубком РПЛ состоится на домашнем матче 28-го тура с ЦСКА.

Петербуржцы стали чемпионами России в субботу, 4 мая, после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2) в игре 27-го тура.

Сине-бело-голубые выиграл чемпионат России в пятый раз в своей истории (ранее они сделали это в 2007-м, 2010-м, 2012-м и 2015 годах).

Матч «Зенит» – ЦСКА состоится в воскресенье, 12 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.