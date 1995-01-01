Кокорин: «Время в СИЗО стало уроком на всю жизнь. Было о чем подумать»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил на суде с последним словом. Игрок проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Мне тяжело говорить. Надеюсь, действительно, то время, которое мы пробыли в СИЗО, все-таки не то, что бы закономерно, но для нас оно стало уроком на всю жизнь. Было, о чем подумать, прокрутить моменты, закономерность в этом есть.

Но я считаю, что это космический срок для меня, потому что с самого начала мы говорили, что хотим ответить за то, что мы совершили – и всe», – сказал игрок.