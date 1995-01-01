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    Кокорин: «Время в СИЗО стало уроком на всю жизнь. Было о чем подумать»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил на суде с последним словом. Игрок проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    «Мне тяжело говорить. Надеюсь, действительно, то время, которое мы пробыли в СИЗО, все-таки не то, что бы закономерно, но для нас оно стало уроком на всю жизнь. Было, о чем подумать, прокрутить моменты, закономерность в этом есть.

    Но я считаю, что это космический срок для меня, потому что с самого начала мы говорили, что хотим ответить за то, что мы совершили – и всe», – сказал игрок.

    • Все четверо фигурантов были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • Один из фигурантов дела – футболист Павел Мамаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1296

      Snek 41 секунду назад

      Какой урок Саша? Вам силу власти вертикали демонстрируют, а не уроки преподают.
      У нас власть не такая умная, чтобы учить, они только могут "наказывать - жЫстокА наказывать"

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