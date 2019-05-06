Мамаев: «Свое наказание мы уже отбыли. Хотелось бы вернуться в спорт. Это единственная работа, которую умеем делать»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил на суде с последним словом. Спортсмен проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Мы свое наказание уже отбыли, на мой взгляд. Хотелось бы вернуться в большой спорт. Чем быстрее мы освободимся, тем это будет легче. Ведь чем больше мы тут находимся, тем мы больше отдаляемся от карьеры. Ведь это единственная работа, которую мы умеем делать», – сказал Мамаев.