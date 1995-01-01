Кокорин – судье: «Ваша честь, хочу попросить вас не ломать наши судьбы. Хотелось бы вернуться к семьям и заниматься любимым делом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил в суде с последним словом. Игрок проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Хочу вас попросить по-человечески, ваша честь, не ломать судьбы наши, хотелось бы вернуться к семьям и заниматься любимым делом», – сказал футболист.