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    Кокорин – судье: «Ваша честь, хочу попросить вас не ломать наши судьбы. Хотелось бы вернуться к семьям и заниматься любимым делом»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил в суде с последним словом. Игрок проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    «Хочу вас попросить по-человечески, ваша честь, не ломать судьбы наши, хотелось бы вернуться к семьям и заниматься любимым делом», – сказал футболист.

    • Все четверо фигурантов были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • Один из фигурантов дела – футболист Павел Мамаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1094

      erma 6 минут назад

      Если раскаялся, значит нужно прощать. Свое они уже отсидели.

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