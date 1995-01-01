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    Мамаев: «Я раскаиваюсь. Наказание, которое мы отбыли, заслуженное»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил с последним словом в суде. Игрок проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    «Было много сказано за все эти процессы. Хочу сказать, что в части, которой заявил мой защитник, вину я признаю, я раскаиваюсь. Хочу принести извинения потерпевшим, моей семьей, которая пострадала больше, чем я.

    То наказание, которое мы отбыли сейчас в СИЗО, он, скорее, заслуженное, я не буду его оспаривать. Хотелось бы на этом ограничиться. Мы на протяжении всего процесса были открыты. Хотелось бы, чтобы это дело завершилось для всех нормально», – сказал игрок.

    • Все четверо фигурантов были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • Один из фигурантов дела – футболист Александр Кокорин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1094

      erma 4 минуты назад

      Покаянную голову меч не сечет. Пусть идут с миром.

      0
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      Рейтинг: +1954

      mutabor0992 19 минут назад

      А вы еще не отбыли.Не надо путать мягкое с теплым.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3488

      Агасфер 42 минуты назад

      М-да,а все всегда считали,что Мамаев плохо на Кокорина действует.А по всей совокупности событий получается наоборот.Пашка-то посмекалистей,недаром прошёл школу жизни в "армии".А что у Коко за плечами-ментовка и Газпром,развративших милого пухлого мальчика.

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      Рейтинг: +1954

      mutabor0992 > Агасфер 18 минут назад

      То что посмекалистей это да.Быстро "переобувается".

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