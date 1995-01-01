Мамаев: «Я раскаиваюсь. Наказание, которое мы отбыли, заслуженное»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил с последним словом в суде. Игрок проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Было много сказано за все эти процессы. Хочу сказать, что в части, которой заявил мой защитник, вину я признаю, я раскаиваюсь. Хочу принести извинения потерпевшим, моей семьей, которая пострадала больше, чем я.

То наказание, которое мы отбыли сейчас в СИЗО, он, скорее, заслуженное, я не буду его оспаривать. Хотелось бы на этом ограничиться. Мы на протяжении всего процесса были открыты. Хотелось бы, чтобы это дело завершилось для всех нормально», – сказал игрок.