Журналист Егоров: «Зенит» ищет центрального и правого защитника, атакующего хавбека»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о планах «Зенита» на летнее трансферное окно. Команда уже стала чемпионом России.

«По моей информации, клуб думает о трех-четырех летних трансферах на вход. Также будет заниматься трудоустройством тех, кто вернется из аренды.

«Зенит» ищет левого центрального защитника (говорят об иностранце), правого защитника (говорят о россиянине) и атакующего хавбека», – сообщил журналист.