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    Журналист Егоров: «Зенит» ищет центрального и правого защитника, атакующего хавбека»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о планах «Зенита» на летнее трансферное окно. Команда уже стала чемпионом России.

    «По моей информации, клуб думает о трех-четырех летних трансферах на вход. Также будет заниматься трудоустройством тех, кто вернется из аренды.

    «Зенит» ищет левого центрального защитника (говорят об иностранце), правого защитника (говорят о россиянине) и атакующего хавбека», – сообщил журналист.

    • «Зенит» в следующем сезоне вернется в Лигу чемпионов.
    • Команда не брала РПЛ с сезона-2014/15.
    • Сейчас у «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1143

      ухоженный крокодил 3 минуты назад

      Нужны левый и правый защитники, левый и правый полузащитники, плеймейкер и нап.

      0
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      Рейтинг: +47

      Давид59 26 минут назад

      Господин Егоров, вообще-то слева центральный у нас Ракицкий. Он уже не устраивает?
      А правый защитник у нас Смольников. Чем он плох? Атакующий хавбек - это да. С этим проблема. Надо бы Ахметова вернуть. Он же вроде наш. Так что Ваши сведения очень странные

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3488

      Агасфер 40 минут назад

      "Зенит" всегда что-то ищет,рыбача запрещённой мелкоячеистой сетью...И куда Комитет по рыболовству смотрит???

      0
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      Рейтинг: +1143

      ухоженный крокодил > Агасфер 2 минуты назад

      На тебя и думают, что говно поймали.

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