Журналист Егоров: «Зенит» ищет центрального и правого защитника, атакующего хавбека»

Нужны левый и правый защитники, левый и правый полузащитники, плеймейкер и нап.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о планах «Зенита» на летнее трансферное окно. Команда уже стала чемпионом России.
«По моей информации, клуб думает о трех-четырех летних трансферах на вход. Также будет заниматься трудоустройством тех, кто вернется из аренды.
«Зенит» ищет левого центрального защитника (говорят об иностранце), правого защитника (говорят о россиянине) и атакующего хавбека», – сообщил журналист.
- «Зенит» в следующем сезоне вернется в Лигу чемпионов.
- Команда не брала РПЛ с сезона-2014/15.
- Сейчас у «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.