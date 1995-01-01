Кокорин – в последнем слове: «Мы признали вину. Хочу извиниться перед обществом, «Зенитом», семьей»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил на суде с последним перед вынесением приговора словом. Игрок проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Хотел бы сказать, что мы полностью признали свою вину в отношении побоев Дениса Пака. Хочу еще раз извиниться перед ним.

Перед Виталием Соловчуком хочу извиниться за брата, я ведь мог его предостеречь. Хочу извиниться перед обществом. Перед командой, тренерским штабом, руководством, своей семьей, родителями», – сказал Кокорин.