Кокорин – в последнем слове: «Мы признали вину. Хочу извиниться перед обществом, «Зенитом», семьей»

Вот с этого и надо было начинать - глядишь уже на свободе гуляли бы )
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил на суде с последним перед вынесением приговора словом. Игрок проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
«Хотел бы сказать, что мы полностью признали свою вину в отношении побоев Дениса Пака. Хочу еще раз извиниться перед ним.
Перед Виталием Соловчуком хочу извиниться за брата, я ведь мог его предостеречь. Хочу извиниться перед обществом. Перед командой, тренерским штабом, руководством, своей семьей, родителями», – сказал Кокорин.
- Все четверо фигурантов были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
- Один из фигурантов дела – футболист Павел Мамаев.