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    Кокорин – в последнем слове: «Мы признали вину. Хочу извиниться перед обществом, «Зенитом», семьей»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил на суде с последним перед вынесением приговора словом. Игрок проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    «Хотел бы сказать, что мы полностью признали свою вину в отношении побоев Дениса Пака. Хочу еще раз извиниться перед ним.

    Перед Виталием Соловчуком хочу извиниться за брата, я ведь мог его предостеречь. Хочу извиниться перед обществом. Перед командой, тренерским штабом, руководством, своей семьей, родителями», – сказал Кокорин.

    • Все четверо фигурантов были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • Один из фигурантов дела – футболист Павел Мамаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14864

      VVM1964 9 минут назад

      Вот с этого и надо было начинать - глядишь уже на свободе гуляли бы )

      0
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      Рейтинг: +3296

      APchelov 15 минут назад

      Лааадно! Прощаааем!

      1
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      Рейтинг: +1142

      SarJr 21 минуту назад

      ну вот наконец то поняли, что в их случае путь к свободе лежит через признение вины ( не важно, была или нет и на сколько), а не через отстаивание через адвокатов правоты

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      Рейтинг: +3488

      Агасфер 44 минуты назад

      Надо было с этого начинать,а не заканчивать.

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      Рейтинг: +1954

      mutabor0992 50 минут назад

      На полиграфе проверить на первом тв канале live...А потом на лесоповал.

      0
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      Рейтинг: +333

      Егор Велунов 1 час назад

      В сизо идёт месяц за два, если суд даст столько, сколько просит прокуратура, то они выйдут в июне.

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