Адвокат Мамаева: «К Павлу могут применить только условное наказание»

Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов считает, что его подзащитному могут назначить только условное наказание. Игрок проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
«По отношению к Мамаеву возможно применение только условного наказания. И можно ограничиться фактически отбытым сроком и освободить из-под стражи после вынесения приговора. Надеюсь на законный, справедливый приговор, который устроит все стороны и общество», – сказал Бушманов.
- Все четверо фигурантов были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
- Один из фигурантов дела – футболист Александр Кокорин.