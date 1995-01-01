Адвокат Мамаева: «К Павлу могут применить только условное наказание»

Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов считает, что его подзащитному могут назначить только условное наказание. Игрок проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«По отношению к Мамаеву возможно применение только условного наказания. И можно ограничиться фактически отбытым сроком и освободить из-под стражи после вынесения приговора. Надеюсь на законный, справедливый приговор, который устроит все стороны и общество», – сказал Бушманов.