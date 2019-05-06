Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Ловрен – о матче с «Барселоной»: «Ливерпуль» всегда показывает яйца и выдает невероятные камбэки»

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». В первом поединке англичане уступили со счетом 0:3.

    «У нас есть большие футболисты, которые должны показывать себя в соответствующих матчах. Во вторник будет именно такой. Жду крутую игру.

    «Ливерпуль» – уникальный клуб. Когда люди думают, что с нами все кончено, мы всегда показываем яйца и выдаем невероятные камбэки», – цитирует хорвата AS.

    • Ливерпульцы претендуют на титул АПЛ.
    • Последний раз «Ливерпуль» брал Лигу чемпионов в 2005 году.
    • Чемпионат Англии покорялся красным последний раз в 1990 году.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69731
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru