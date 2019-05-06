Ловрен – о матче с «Барселоной»: «Ливерпуль» всегда показывает яйца и выдает невероятные камбэки»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». В первом поединке англичане уступили со счетом 0:3.

«У нас есть большие футболисты, которые должны показывать себя в соответствующих матчах. Во вторник будет именно такой. Жду крутую игру.

«Ливерпуль» – уникальный клуб. Когда люди думают, что с нами все кончено, мы всегда показываем яйца и выдаем невероятные камбэки», – цитирует хорвата AS.