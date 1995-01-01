Адвокат Кокорина: «Александр воплощал мечты больных детей, купил квартиру малоимущей семье, оплачивал операции»

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова охарактеризовала своего подзащитного. Игрок до заключения под стражу занимался благотворительностью.

«Без сомнения, личность моего подзащитного характеризуется более чем положительно. Общественная опасность данного деяния оценивается как легкий вред здоровью.

Кокорин воплощал мечты тяжелобольных детей, купил квартиру малоимущей семье, оплачивал операции – это лишь малый список того, что сделал Кокорин», – сказала женщина.