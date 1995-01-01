Адвокат Кокорина: «Александр воплощал мечты больных детей, купил квартиру малоимущей семье, оплачивал операции»

тю мой маленький золотой ангелочек- сказала женщина
Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова охарактеризовала своего подзащитного. Игрок до заключения под стражу занимался благотворительностью.
«Без сомнения, личность моего подзащитного характеризуется более чем положительно. Общественная опасность данного деяния оценивается как легкий вред здоровью.
Кокорин воплощал мечты тяжелобольных детей, купил квартиру малоимущей семье, оплачивал операции – это лишь малый список того, что сделал Кокорин», – сказала женщина.
- Все четверо были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
- Один из фигурантов дела – футболист Павел Мамаев.