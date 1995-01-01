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    Адвокат Кокорина: «Александр воплощал мечты больных детей, купил квартиру малоимущей семье, оплачивал операции»

    Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова охарактеризовала своего подзащитного. Игрок до заключения под стражу занимался благотворительностью.

    «Без сомнения, личность моего подзащитного характеризуется более чем положительно. Общественная опасность данного деяния оценивается как легкий вред здоровью.

    Кокорин воплощал мечты тяжелобольных детей, купил квартиру малоимущей семье, оплачивал операции – это лишь малый список того, что сделал Кокорин», – сказала женщина.

    • Все четверо были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • Один из фигурантов дела – футболист Павел Мамаев.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +30579

      Полная Канистра 2 минуты назад

      тю мой маленький золотой ангелочек- сказала женщина

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      Рейтинг: +596

      amazonaws 27 минут назад

      У обвинения СИЛЬНЕЙШАЯ позиция, а адвокаты строят защиту подсудимых на КЛЕВЕТЕ, ОБМАНЕ и подтасовке фактов.
      А прокурор МОЛОДЕЦ, как и следствие, как и суд - все МОЛОДЦЫ!
      Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.

      Та РЕЗОНАНСНАЯ общественная ПРАВДИВАЯ огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подозреваемых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
      Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!

      Мало прокурор ЗАПРОСИЛА!
      Надо было ВПАЯТЬ им все ПЯТЬ лет колонии.
      За вычетом и прочими условностями с зачётами и пересчётами, они ещё легко ОТДЕЛАЛИСЬ!
      А Зенит наградит уголовника Кокорина золотой медалью в насмешку над всеми футболистами.
      Подсудимый в СИЗО полгода сидит, а за это ему медаль, на которую он НЕ НАИГРАЛ!!!
      Поощрение за избиение и зверство!!!
      Кокорин совсем НЕ ЗАСЛУЖИЛ медали!

      Совести у Кокорина НЕТ!!!
      Если бы она была, то он не хулиганил бы и не пьянствовал.
      И не брал медаль, потому что он её не заслужил!!!
      Кокорин шастал по ночным барам и проституткам.
      Разве это по совести при живой жене с ребёнком???
      Грош цена всем словам Стукаловой.

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      Рейтинг: +3475

      александр п > amazonaws 10 минут назад

      А ты сколько квартир малоимущим купил,совестливый?

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      Рейтинг: +30579

      Полная Канистра > александр п 1 минуту назад

      а ты чё поверил этой стакановой чё она напела тебе в ухо

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