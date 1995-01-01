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    «Краснодар»: «Мамаев в целом зарекомендовал себя с хорошей стороны и как квалифицированный сотрудник»

    В Пресненском суде Москвы возобновилось слушание по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и игрока любительской команды Александра Протасовицкого. Сегодня проходят прения сторон.

    На заседании адвокат Мамаева Игорь Бушманов зачитал характеристику на футболиста от краснодарского клуба.

    «Есть характеристика от «Краснодара», подписанная Хашигом [Владимиром, генеральным директором клуба]. «За время действия трудового договора в целом зарекомендовал себя с хорошей стороны. Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника и профессионального футболиста. Трудовой договор действует до 31 декабря 2019 года», – сказал Бушманов.

    • В октябре 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5057

      mihail200606 11 минут назад

      Сотрудник...))

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      Рейтинг: +3475

      Агасфер 13 минут назад

      М-да,адвокат считает,что эта характеристика положительная.А моя некогда канцелярская душа сосредоточилась на оговорке-словосочетании "в целом". "Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет...".

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      Рейтинг: +4014

      ilichkadr > Агасфер 10 минут назад

      Держи краба! Если есть "в целом", значит где-то присутствует и "в частности".

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      Рейтинг: +4014

      ilichkadr 23 минуты назад

      Хиленькая, безграмотная характеристика. Фраза "В целом" дает повод усомниться в квалификации сотрудника и профессионализме футболиста. Так, ни шатко ни валко.

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      Рейтинг: +146

      Вальдемар IV > ilichkadr 20 минут назад

      хашиг всегда с мамаем конфликтовал, он же его в дубль после монако засунул

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      Рейтинг: +4014

      ilichkadr > Вальдемар IV 12 минут назад

      В курсе, но у меня претензия к адвокату. Вот на кой такую характеристику тащить в суд? Если ты адвокат и за деньги решаешь проблемы своего подзащитного, то почему бы не попросить того же Хашига убрать из текста фразу "в целом"? Я к тому, что мозгов у адвоката явно маловато, если такую характеристику представляет в суд.

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