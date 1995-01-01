«Краснодар»: «Мамаев в целом зарекомендовал себя с хорошей стороны и как квалифицированный сотрудник»

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В Пресненском суде Москвы возобновилось слушание по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и игрока любительской команды Александра Протасовицкого. Сегодня проходят прения сторон.
На заседании адвокат Мамаева Игорь Бушманов зачитал характеристику на футболиста от краснодарского клуба.
«Есть характеристика от «Краснодара», подписанная Хашигом [Владимиром, генеральным директором клуба]. «За время действия трудового договора в целом зарекомендовал себя с хорошей стороны. Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника и профессионального футболиста. Трудовой договор действует до 31 декабря 2019 года», – сказал Бушманов.
- В октябре 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).