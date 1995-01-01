«Краснодар»: «Мамаев в целом зарекомендовал себя с хорошей стороны и как квалифицированный сотрудник»

В Пресненском суде Москвы возобновилось слушание по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и игрока любительской команды Александра Протасовицкого. Сегодня проходят прения сторон.

На заседании адвокат Мамаева Игорь Бушманов зачитал характеристику на футболиста от краснодарского клуба.

«Есть характеристика от «Краснодара», подписанная Хашигом [Владимиром, генеральным директором клуба]. «За время действия трудового договора в целом зарекомендовал себя с хорошей стороны. Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника и профессионального футболиста. Трудовой договор действует до 31 декабря 2019 года», – сказал Бушманов.