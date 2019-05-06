Селюк: «Краснодар» не хочет продлевать Каборе из-за возраста, но подписывает 30-летнего Фьолусона. Осваивают деньги из бюджета?»

твои игроки уже ни кому не нужны для любого клуба они изношенный товар
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе выразил недоумение, что клуб отказывается продлевать соглашение с 31-летним футболистом из-за его возраста, но в то же время покупает почти его ровесника Йона Гудни Фьолусона и заключает с ним длительный контракт.
«Просто интересно со спортивной точки зрения: с Каборе, которому только исполнилось 31, «Краснодар» не продлевает контракт из-за возраста. И в это же время подписывает на три года Фьолусона, которому 30 лет. Вопрос: это для осваивания денег из бюджета?» – написал Селюк в твиттере.
- Исландский защитник перешел в краснодарский клуб летом 2018 года из «Норрчепинга» за 600 тысяч евро, заключив трехлетний договор.
- Каборе выступает за черно-зеленых с 2015 года. В этом сезоне буркиниец провел за «Краснодар» 34 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- Контракт Каборе истекает 30 июня.