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    Селюк: «Краснодар» не хочет продлевать Каборе из-за возраста, но подписывает 30-летнего Фьолусона. Осваивают деньги из бюджета?»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе выразил недоумение, что клуб отказывается продлевать соглашение с 31-летним футболистом из-за его возраста, но в то же время покупает почти его ровесника Йона Гудни Фьолусона и заключает с ним длительный контракт.

    «Просто интересно со спортивной точки зрения: с Каборе, которому только исполнилось 31, «Краснодар» не продлевает контракт из-за возраста. И в это же время подписывает на три года Фьолусона, которому 30 лет. Вопрос: это для осваивания денег из бюджета?» – написал Селюк в твиттере.

    • Исландский защитник перешел в краснодарский клуб летом 2018 года из «Норрчепинга» за 600 тысяч евро, заключив трехлетний договор.
    • Каборе выступает за черно-зеленых с 2015 года. В этом сезоне буркиниец провел за «Краснодар» 34 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт Каборе истекает 30 июня.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    06.05.2019 12:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 мая 2019, 20:54

      твои игроки уже ни кому не нужны для любого клуба они изношенный товар

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 6 мая 2019, 19:27

      У Селюка срывается сделка, вот и начал он молотить ересь.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 6 мая 2019, 17:45

      От селюка хрен чего хорошего дождёшься. Кто его интересно уполномочил деньги Галицкого считать?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 мая 2019, 17:27

      Начались причитания...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян 6 мая 2019, 17:14

      кажется из-за тебя и не хотят)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 мая 2019, 16:14

      Я так и понял,что Кабура-"подследственный" СелЬДюка. Так Фьо на год младше,он-салага практически!

      1
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      Рейтинг: +2228

      Гиви Эрудитошвили 6 мая 2019, 15:19

      Во-первых Фьолусон ЦЗ, в котором остро нуждается "Краснодар" после ухода Гранквиста. Во - вторых Каборе опорный полузащитник, которому нужен функционал и физика как никому, чтобы выжигать середину поля. В -третьих у него зарплата 2 млн. евро, а у Фьолусона гораздо меньше. Ну и в-четвёртых, пора уже разбираться где бюджетные деньги, а где частные инвестиции.

      10
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 6 мая 2019, 15:02

      Причём здесь возраст? Просто у исландца агент - не Селюк. Только из-за одного этого факта можно рассматривать возможность подписания с ним долгосрочного соглашения.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 6 мая 2019, 14:28


      Селюжина хватит плакать !!! Оторви от стула задницу, делай что нибудь !!! 30 лет это не 36 у Роналду, которого ни где не берут из-за возраста !!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 мая 2019, 14:06

      Может быть все дело в зарплате этих игроков, а не в возрасте? А может
      быть Каборе стал капризничать и требует большего внимания к себе?

      3
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