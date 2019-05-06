Селюк: «Краснодар» не хочет продлевать Каборе из-за возраста, но подписывает 30-летнего Фьолусона. Осваивают деньги из бюджета?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе выразил недоумение, что клуб отказывается продлевать соглашение с 31-летним футболистом из-за его возраста, но в то же время покупает почти его ровесника Йона Гудни Фьолусона и заключает с ним длительный контракт.

«Просто интересно со спортивной точки зрения: с Каборе, которому только исполнилось 31, «Краснодар» не продлевает контракт из-за возраста. И в это же время подписывает на три года Фьолусона, которому 30 лет. Вопрос: это для осваивания денег из бюджета?» – написал Селюк в твиттере.