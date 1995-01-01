Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Кокорина и Мамаева доставили в суд. Сегодня пройдут прения сторон

    6 мая в Пресненском суде Москвы возобновляется процесс по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого.

    Подсудимых уже доставили в зал судебных заседаний, где сегодня пройдут прения сторон.

    8 октября прошлого года фигуранты дела избили в центре Москвы трех человек. Они обвиняются по трем статьям УК РФ: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:18
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14814

      VVM1964 18 минут назад

      Вроде медали еще рано вручать - чемпионат то еще не закончился .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      Фанат Рубина 20 минут назад

      начинается, щас опять пару дней этих петухов будут мусолить везде!

      только тихо стало! и вот опять они!

      дайте им уже год тюрьмы и все!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      Boeung777 23 минуты назад

      Надо уже заканчивать этот балаган.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +618

      ruded 24 минуты назад

      пора бы закончить весь этот цирк. Осудили б по быстрому и не тратились бы деньги налогоплательщиков. Всем уже понятно, что реализуется компромисс между чиновничьей братией, работающий близко к вождю и олигархатом, управляющим трубой - тянут время, что бы обойтись "отсиженным" и все оставались довольными.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17143

      Боцман59rus 29 минут назад

      стали популярнее, чем в бытность футболистами...
      -во всяком случае на этом чудо ресурсе.)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69731
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru