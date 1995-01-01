Кокорина и Мамаева доставили в суд. Сегодня пройдут прения сторон

Вроде медали еще рано вручать - чемпионат то еще не закончился .
6 мая в Пресненском суде Москвы возобновляется процесс по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого.
Подсудимых уже доставили в зал судебных заседаний, где сегодня пройдут прения сторон.
8 октября прошлого года фигуранты дела избили в центре Москвы трех человек. Они обвиняются по трем статьям УК РФ: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».
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— СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 6 мая 2019 г.