Кокорина и Мамаева доставили в суд. Сегодня пройдут прения сторон

6 мая в Пресненском суде Москвы возобновляется процесс по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого.

Подсудимых уже доставили в зал судебных заседаний, где сегодня пройдут прения сторон.

8 октября прошлого года фигуранты дела избили в центре Москвы трех человек. Они обвиняются по трем статьям УК РФ: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».