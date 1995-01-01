Фурсенко: «Уверен, что «Зенит» под руководством Семака очень достойно пройдет испытание в Лиге чемпионов»

Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко поздравил команду с чемпионством, а также поделился ожиданиями от ее выступления в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Я хочу поздравить болельщиков, всех тех людей, которые болеют за «Зенит». Это действительно счастье, когда команда становится чемпионом. Нам предстоит играть в Лиге чемпионов, это испытание настоящее, которое, я уверен, наша команда под управлением Сергея Богдановича пройдет очень достойно.

Я поздравляю с той победой, которая у нас произошла, но и желаю нашим болельщикам получить огромное удовольствие от Лиги чемпионов, в которой мы будем играть», – сказал Фурсенко.