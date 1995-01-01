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    Фурсенко: «Уверен, что «Зенит» под руководством Семака очень достойно пройдет испытание в Лиге чемпионов»

    Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко поздравил команду с чемпионством, а также поделился ожиданиями от ее выступления в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Я хочу поздравить болельщиков, всех тех людей, которые болеют за «Зенит». Это действительно счастье, когда команда становится чемпионом. Нам предстоит играть в Лиге чемпионов, это испытание настоящее, которое, я уверен, наша команда под управлением Сергея Богдановича пройдет очень достойно.

    Я поздравляю с той победой, которая у нас произошла, но и желаю нашим болельщикам получить огромное удовольствие от Лиги чемпионов, в которой мы будем играть», – сказал Фурсенко.

    • «Зенит» стал победителем РПЛ досрочно – за три тура до завершения чемпионата.
    • В ЛЧ команда не принимала участие с 2015 года.
    • Фурсенко покинул пост президента клуба 22 февраля 2019 года.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +675

      Фанат Рубина 19 минут назад

      я надеюсь повезет с группой не так как локомотиву в этом году, а достанутся нормальные сильные команды уровня лч, а не ле!

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      Рейтинг: +106

      Boeung777 22 минуты назад

      Осталось только увидеть это

      0
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      Рейтинг: +4013

      ilichkadr 26 минут назад

      Нужен плеймейкер и возврат Луки. Интересно будет посмотреть на связку Азмун-Джорджевич. Лунев очень слабый вратарь.

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      Рейтинг: +311

      OBOLEV 34 минуты назад

      Думаю 3е место в группе это потолок!

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      Рейтинг: +3475

      Агасфер 45 минут назад

      С трудом выйдут из самой слабой группы ЛЧ и вылетят в первом туре плей-офф.

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      Рейтинг: +5052

      mihail200606 54 минуты назад

      балабол.. С чего он успешен должен быть.. Предпосылок вообще никаких пока,даже ЛЕ просрали в этом году бесславно..

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