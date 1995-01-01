Фурсенко: «Уверен, что «Зенит» под руководством Семака очень достойно пройдет испытание в Лиге чемпионов»

я надеюсь повезет с группой не так как локомотиву в этом году, а достанутся нормальные сильные команды уровня лч, а не ле!
Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко поздравил команду с чемпионством, а также поделился ожиданиями от ее выступления в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Я хочу поздравить болельщиков, всех тех людей, которые болеют за «Зенит». Это действительно счастье, когда команда становится чемпионом. Нам предстоит играть в Лиге чемпионов, это испытание настоящее, которое, я уверен, наша команда под управлением Сергея Богдановича пройдет очень достойно.
Я поздравляю с той победой, которая у нас произошла, но и желаю нашим болельщикам получить огромное удовольствие от Лиги чемпионов, в которой мы будем играть», – сказал Фурсенко.
- «Зенит» стал победителем РПЛ досрочно – за три тура до завершения чемпионата.
- В ЛЧ команда не принимала участие с 2015 года.
- Фурсенко покинул пост президента клуба 22 февраля 2019 года.