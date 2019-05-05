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    Глушенков: «Наше место – минимум в тройке. В следующем сезоне покажем, что такое «Спартак»!»

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков пообещал, что в следующем сезоне его команда выступит лучше, чем в нынешнем.

    «Пятое место, конечно, не наше. Наше место – минимум в тройке, но должны всегда стараться быть первыми! Мы – «Спартак»! В этом сезоне, к сожалению, получилось вот так. В следующем сезоне мы покажем, что такое «Спартак»!» – сказал Глушенков.

    • В 27 турах красно-белые набрали 43 очка и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Впереди них ЦСКА (45), «Краснодар» (47), «Локомотив» (49) и «Зенит» (58).
    • 19-летний Глушенков в текущем сезоне сыграл три матча в составе «Спартака».

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4299

      батог 3 минуты назад

      Ну вот, разговор пошел уже о следующем сезоне !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      aleks.meskini12 14 минут назад

      В тройке??? Карреру столько критиковали за эту тройку

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