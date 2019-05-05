Глушенков: «Наше место – минимум в тройке. В следующем сезоне покажем, что такое «Спартак»!»

Ну вот, разговор пошел уже о следующем сезоне !
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков пообещал, что в следующем сезоне его команда выступит лучше, чем в нынешнем.
«Пятое место, конечно, не наше. Наше место – минимум в тройке, но должны всегда стараться быть первыми! Мы – «Спартак»! В этом сезоне, к сожалению, получилось вот так. В следующем сезоне мы покажем, что такое «Спартак»!» – сказал Глушенков.
- В 27 турах красно-белые набрали 43 очка и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Впереди них ЦСКА (45), «Краснодар» (47), «Локомотив» (49) и «Зенит» (58).
- 19-летний Глушенков в текущем сезоне сыграл три матча в составе «Спартака».