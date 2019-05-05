Глушенков: «Наше место – минимум в тройке. В следующем сезоне покажем, что такое «Спартак»!»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков пообещал, что в следующем сезоне его команда выступит лучше, чем в нынешнем.

«Пятое место, конечно, не наше. Наше место – минимум в тройке, но должны всегда стараться быть первыми! Мы – «Спартак»! В этом сезоне, к сожалению, получилось вот так. В следующем сезоне мы покажем, что такое «Спартак»!» – сказал Глушенков.