Дзюба: «Мы преодолели пессимизм. Говорили же, что сейчас «Зенит» сдуется, Дзюба сдуется»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал чемпионство команды и подвел итоги сезона.

– Чем лично для вас сезон стал особенным?

– Он вообще волшебный. Лучшее, что произошло в карьере – прекрасный чемпионат мира, потом ты возвращаешься в клуб и, хотя и уставший, но на такой потрясающей волне. Был грандиозный матч с минским «Динамо» – 8:1, мы в итоге попали в Лигу Европы, в РПЛ стартовали неплохо.

Но конец прошлого года получился очень непростым – и эмоционально, и физически. Доигрывали на ободах, иммунитет оказался уничтожен – постоянно что-то творилось с организмом, все время повышалась температура. Реально доезжали на зубах, вырывали победы. Передышка случилась вовремя, а потом мы преодолели пессимизм. Говорили же, что сейчас «Зенит» сдуется, Дзюба сдуется…

Меня многие предупреждали, что на тебя будут по-другому смотреть, пойдет немало критики. Пришлось перестраиваться, немного менять позицию, осваиваться. Ради команды я это сделал.

– Имеете в виду после того, как пришел Азмун?

– Да. Сразу сказал, что готов играть в два нападающих: перестроюсь, готов уйти в глубину, так как у Сердара есть крутые индивидуальные качества – он очень хорошо открывается за спину, действует как стервятник. А я могу располагаться ниже, хотя комфортно выходить на острие, – сказал Дзюба.

Но мы становимся сильнее, разнообразнее. Надо отметить, что приход трех новичков – Азмуна, Барриоса и Ракицкого – потрясающие, отличные трансферы, как говорится, десять из десяти.

Правда, многие забыли, что и до их появления «Зенит» шел первым. Не было же такого, что мы после зимы с 10-го места поднялись на вершину. Новички добавили агрессии, хорошо вписались в коллектив, придали разноплановости. Это круто, подпитка произошла вовремя.