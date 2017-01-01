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    Дзюба: «Мы преодолели пессимизм. Говорили же, что сейчас «Зенит» сдуется, Дзюба сдуется»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал чемпионство команды и подвел итоги сезона.

    – Чем лично для вас сезон стал особенным?

    – Он вообще волшебный. Лучшее, что произошло в карьере – прекрасный чемпионат мира, потом ты возвращаешься в клуб и, хотя и уставший, но на такой потрясающей волне. Был грандиозный матч с минским «Динамо» – 8:1, мы в итоге попали в Лигу Европы, в РПЛ стартовали неплохо.

    Но конец прошлого года получился очень непростым – и эмоционально, и физически. Доигрывали на ободах, иммунитет оказался уничтожен – постоянно что-то творилось с организмом, все время повышалась температура. Реально доезжали на зубах, вырывали победы. Передышка случилась вовремя, а потом мы преодолели пессимизм. Говорили же, что сейчас «Зенит» сдуется, Дзюба сдуется…

    Меня многие предупреждали, что на тебя будут по-другому смотреть, пойдет немало критики. Пришлось перестраиваться, немного менять позицию, осваиваться. Ради команды я это сделал.

    – Имеете в виду после того, как пришел Азмун?

    – Да. Сразу сказал, что готов играть в два нападающих: перестроюсь, готов уйти в глубину, так как у Сердара есть крутые индивидуальные качества – он очень хорошо открывается за спину, действует как стервятник. А я могу располагаться ниже, хотя комфортно выходить на острие, – сказал Дзюба.

    Но мы становимся сильнее, разнообразнее. Надо отметить, что приход трех новичков – Азмуна, Барриоса и Ракицкого – потрясающие, отличные трансферы, как говорится, десять из десяти.

    Правда, многие забыли, что и до их появления «Зенит» шел первым. Не было же такого, что мы после зимы с 10-го места поднялись на вершину. Новички добавили агрессии, хорошо вписались в коллектив, придали разноплановости. Это круто, подпитка произошла вовремя.

    • «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ в 27-м туре.
    • Для Дзюбы это первая победа в чемпионате России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2422

      Yev 4 минуты назад

      При всём, так сказать, восстановленном увадении к Артёму в этом сезоне в нашем чемпионате вообще никто из команд не надулся, по этому и сдуваться уже было некуда. По этому это не сколько ваша победа и лично твоя, сколько поражение противника. Просто Зенит показал более стабильную игру на протяжении всего сезона.

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      Рейтинг: +426

      Борат > Yev 8 секунд назад

      Так это минимум третий сезон такой, когда чемпион не по игре, а тупо по стабильности и по проблемам конкурентов...

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