Fotospor: «Зенит» готов заплатить 6 миллионов за Элмаса; «Фенербахче» хочет 10-12

Не нужен он. Очередной кот в мешке. Какие 9 или 12. Кто там с похмелья так сильно приболел? Нужен норм нап европейского уровня, центр полузащ и скаут, который сможет продать заболотного за 10 млн в Спартак)
«Зенит» интересуется полузащитником «Фенербахче» Эльйифом Эльмасом, сообщает турецкое издание Fotospor со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, российский клуб готов заплатить за 19-летнего игрока 6 миллионов евро. При этом стамбульцы рассчитывают заработать на продаже от 10-ти до 12-ти миллионов.
Ожидается, что в ближайшее время стороны начнут переговоры.
- Хавбек пополнил состав стамбульского клуба в июле 2017 года, перейдя из «Работнички» за 180 тысяч евро.
- В текущем сезоне забил 2 гола в 36 играх всех турниров. Контракт истекает в июне-2022, цена по Transfermarkt – 7,5 миллионов.