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    Fotospor: «Зенит» готов заплатить 6 миллионов за Элмаса; «Фенербахче» хочет 10-12

    «Зенит» интересуется полузащитником «Фенербахче» Эльйифом Эльмасом, сообщает турецкое издание Fotospor со ссылкой на собственный источник.

    По информации издания, российский клуб готов заплатить за 19-летнего игрока 6 миллионов евро. При этом стамбульцы рассчитывают заработать на продаже от 10-ти до 12-ти миллионов.

    Ожидается, что в ближайшее время стороны начнут переговоры.

    • Хавбек пополнил состав стамбульского клуба в июле 2017 года, перейдя из «Работнички» за 180 тысяч евро.
    • В текущем сезоне забил 2 гола в 36 играх всех турниров. Контракт истекает в июне-2022, цена по Transfermarkt – 7,5 миллионов.

    Источник: Fotospor

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +5429

      KLIM777 19 минут назад

      Не нужен он. Очередной кот в мешке. Какие 9 или 12. Кто там с похмелья так сильно приболел? Нужен норм нап европейского уровня, центр полузащ и скаут, который сможет продать заболотного за 10 млн в Спартак)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3063

      порт 43 минуты назад

      Рано ещё уток выпускать.

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