Fotospor: «Зенит» готов заплатить 6 миллионов за Элмаса; «Фенербахче» хочет 10-12

«Зенит» интересуется полузащитником «Фенербахче» Эльйифом Эльмасом, сообщает турецкое издание Fotospor со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, российский клуб готов заплатить за 19-летнего игрока 6 миллионов евро. При этом стамбульцы рассчитывают заработать на продаже от 10-ти до 12-ти миллионов.

Ожидается, что в ближайшее время стороны начнут переговоры.