«Зенит» получит на вечное хранение кубок чемпиона России

По итогам 27 туров «Зенит» досрочно выиграл золотые медали чемпионата России.

Как сообщает официальный сайт РПЛ, питерская команда, как пятикратный победитель турнира, получит кубок чемпионов на вечное хранение.

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в интервью ТАСС уточнил, что титул будет вручен «Зениту» в рамках следующего матча чемпионата с ЦСКА в Санкт-Петербурге.

«У нас есть решение общего собрания сделать это в присутствии всех болельщиков. Медали команде будут вручены уже после того, как подведут итоги, которые будут утверждены общим собранием и исполкомом Российского футбольного союза», – заявил Прядкин.

«Это общая победа нас и нашего города». Питер встречает чемпионов