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    «Зенит» получит на вечное хранение кубок чемпиона России

    По итогам 27 туров «Зенит» досрочно выиграл золотые медали чемпионата России.

    Как сообщает официальный сайт РПЛ, питерская команда, как пятикратный победитель турнира, получит кубок чемпионов на вечное хранение.

    Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в интервью ТАСС уточнил, что титул будет вручен «Зениту» в рамках следующего матча чемпионата с ЦСКА в Санкт-Петербурге.

    «У нас есть решение общего собрания сделать это в присутствии всех болельщиков. Медали команде будут вручены уже после того, как подведут итоги, которые будут утверждены общим собранием и исполкомом Российского футбольного союза», – заявил Прядкин.

    «Это общая победа нас и нашего города». Питер встречает чемпионов

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +30532

      Полная Канистра 3 минуты назад

      в раздевалке в шкаф дзю на вечное он об этом мечтал всю жизнь

      0
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      Рейтинг: +3156

      Klaido 45 минут назад

      Весь состав руководства РФС радовался, весело получая смс из своих банков.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +647

      Фанат Рубина 46 минут назад

      Спасибо скажите Курбану Бекиечу Бердыеву за чемпионство!
      и тупому даунскому рук-во казанского Рубина..

      0
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      Рейтинг: +322

      DemSerg 1 час назад

      Какой чемпионат - такой и чемпион...

      0
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      Рейтинг: +105

      ААМ 1 час назад

      Поздравляю. Теперь главное - достойно сыграть в ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +618

      ruded 1 час назад

      ну еще б Аврору утопили на радостях..

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