Даже обидно как-то за Ливерпуль и Клоппа - команда играет хорошо, выкладывается на все 200%, но трофеев им опять не видать с вероятностью в 99%. Игра забывается, а вот результат остаётся. А он пока что нулевой, увы.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 37-го тура АПЛ против«Ньюкасла» (3:2).
«Для меня очевидно, что я должен только помогать ребятам. Я не чувствую давления. Если мы чемпионы, то мы чемпионы, нельзя ощущать давление, когда ты показываешь свой максимум.
94 очка – это невероятно. Сегодня была битва воли, но это победа страсти, сердца и желания – абсолютно блестящая победа», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» вернулся на первое место в таблице по итогам этого матча.
- У «Манчестер Сити», который идет вторым, на два очка меньше и есть игра в запасе.