Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 37-го тура АПЛ против«Ньюкасла» (3:2).

«Для меня очевидно, что я должен только помогать ребятам. Я не чувствую давления. Если мы чемпионы, то мы чемпионы, нельзя ощущать давление, когда ты показываешь свой максимум.

94 очка – это невероятно. Сегодня была битва воли, но это победа страсти, сердца и желания – абсолютно блестящая победа», – сказал Клопп.