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    Клопп: «Нельзя ощущать давление, когда ты показываешь свой максимум. 94 очка – это невероятно»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 37-го тура АПЛ против«Ньюкасла» (3:2).

    «Для меня очевидно, что я должен только помогать ребятам. Я не чувствую давления. Если мы чемпионы, то мы чемпионы, нельзя ощущать давление, когда ты показываешь свой максимум.

    94 очка – это невероятно. Сегодня была битва воли, но это победа страсти, сердца и желания – абсолютно блестящая победа», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» вернулся на первое место в таблице по итогам этого матча.
    • У «Манчестер Сити», который идет вторым, на два очка меньше и есть игра в запасе.

    Источник: BBC

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6540

      Cules2013 49 минут назад

      Даже обидно как-то за Ливерпуль и Клоппа - команда играет хорошо, выкладывается на все 200%, но трофеев им опять не видать с вероятностью в 99%. Игра забывается, а вот результат остаётся. А он пока что нулевой, увы.

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