Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 37-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

«С «Ньюкаслом» тяжело справиться. Очень сложно обороняться в таких ситуациях, это держало их в игре

У нас было так много великолепных моментов. Мы должны были закончить все до того, как они забили второй гол. Но это футбол, это уже не важно. Невероятно то, что сделали парни.

Это невероятно, так заслуженно. Это была тяжелая игра против команды, которая физически сильнее нас. Мы должны были бороться, я не могу еще больше гордиться нами.

Я сказал, что единственная возможность играть в футбол появится тогда, когда будут свежие ноги. «Ньюкасл», нужно отдать должное, испробовал все. Но три очка у нас, и мы вышли в свой финал», – сказал Клопп.