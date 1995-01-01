Братья Миранчуки, Тарасов и Эдер – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Локомотива» на матч 27-го тура чемпионата России.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес Дельгадо, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Крыховяк, Фарфан, Эдер.
- Стартовый свисток на тульском стадионе «Арсенал» прозвучит в 19:00 по московскому времени.
- Перед очной игрой «Арсенал» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Локомотив» – на втором.