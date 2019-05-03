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    Суарес сыграет с «Ливерпулем», несмотря на сильный ушиб

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес испытывает проблемы со здоровьем, сообщает AS.

    По информации источника, у 32-летнего уругвайца сильный ушиб правого голеностопа. Из-за этого футболист пропустил последнюю тренировку команды.

    Однако при этом отмечается, что участие форварда в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» не подлежит сомнению.

    • Суарес в текущем сезоне провел 48 игр в составе «Барселоны», забил 25 голов и сделал 13 результативных передач.
    • Матч «Ливерпуль» – «Барселона» состоится во вторник, 7 мая, в 22:00 по московскому времени.
    • Первая встреча между этими командами завершилась победой каталонцев со счетом 3:0.

    Источник: AS

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