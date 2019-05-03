Суарес сыграет с «Ливерпулем», несмотря на сильный ушиб

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес испытывает проблемы со здоровьем, сообщает AS.

По информации источника, у 32-летнего уругвайца сильный ушиб правого голеностопа. Из-за этого футболист пропустил последнюю тренировку команды.

Однако при этом отмечается, что участие форварда в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» не подлежит сомнению.