Суарес сыграет с «Ливерпулем», несмотря на сильный ушиб

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес испытывает проблемы со здоровьем, сообщает AS.
По информации источника, у 32-летнего уругвайца сильный ушиб правого голеностопа. Из-за этого футболист пропустил последнюю тренировку команды.
Однако при этом отмечается, что участие форварда в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» не подлежит сомнению.
- Суарес в текущем сезоне провел 48 игр в составе «Барселоны», забил 25 голов и сделал 13 результативных передач.
- Матч «Ливерпуль» – «Барселона» состоится во вторник, 7 мая, в 22:00 по московскому времени.
- Первая встреча между этими командами завершилась победой каталонцев со счетом 3:0.