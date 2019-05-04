«Ньюкасл» – «Ливерпуль»: мерсисайдцы выиграли на поле черно-белых только один из семи последних матчей в АПЛ

Сегодня, 4 мая, состоится встреча 37-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Ливерпуль».
Мерсисайдцы выиграли у черно-белых на их только один из семи последних матчей в Премьер-лиге [со счетом 6:0 в апреле 2013 года], потерпев при этом четыре поражения и дважды сыграв вничью.
- В турнирной таблице команда Юргена Клоппа занимает второе место и отстает от «Манчестер Сити» на одно очко.
- Матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль» начнется в 21:45 по московскому времени.
- В последний раз красные побеждали в чемпионате Англии в сезоне-1989/90.