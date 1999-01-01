Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» готов платить Санчесу половину зарплаты, чтобы он летом ушел в аренду

Это конечно знатный прокол руководства, Вудворд (исполнительный директор МЮ)-подай уже в отставку, задолбал
«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Daily Mail.
По информации источника, клуб готов платить футболисту половину его зарплаты, которая составляет 30 миллионов евро в год, чтобы летом он согласился уйти в аренду.
Также «МЮ» ждет предложений по продаже чилийца от зарубежных команд. Если таковые появятся, то манкунианцы заплатят форварду 15 миллионов, чтобы он договорился об условиях личного контракта с потенциальным покупателем.
- Действующее соглашение между клубом и игроком рассчитано до июня 2022 года.
- После переезда на «Олд Траффорд» 30-летний Санчес забил пять голов и сделал девять ассистов в 44 матчах.