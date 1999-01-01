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    Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» готов платить Санчесу половину зарплаты, чтобы он летом ушел в аренду

    «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, клуб готов платить футболисту половину его зарплаты, которая составляет 30 миллионов евро в год, чтобы летом он согласился уйти в аренду.

    Также «МЮ» ждет предложений по продаже чилийца от зарубежных команд. Если таковые появятся, то манкунианцы заплатят форварду 15 миллионов, чтобы он договорился об условиях личного контракта с потенциальным покупателем.

    • Действующее соглашение между клубом и игроком рассчитано до июня 2022 года.
    • После переезда на «Олд Траффорд» 30-летний Санчес забил пять голов и сделал девять ассистов в 44 матчах.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 15:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1578

      Kulima 15 минут назад

      Это конечно знатный прокол руководства, Вудворд (исполнительный директор МЮ)-подай уже в отставку, задолбал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7773

      DeStar 22 минуты назад

      жеееесть 30 лямов)) за игрока который не играет, да даже бэйл в мадриде не так убого смотрится.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +280

      DoNAld DUc 41 минуту назад

      бесполезный баланс !! для клуба

      1
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      Рейтинг: +168

      jengais 44 минуты назад

      Ещё никогда я так не хотел, чтобы какого то игрока выкинули

      Скользкий тип этот санчес

      2
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