Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» готов платить Санчесу половину зарплаты, чтобы он летом ушел в аренду

«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб готов платить футболисту половину его зарплаты, которая составляет 30 миллионов евро в год, чтобы летом он согласился уйти в аренду.

Также «МЮ» ждет предложений по продаже чилийца от зарубежных команд. Если таковые появятся, то манкунианцы заплатят форварду 15 миллионов, чтобы он договорился об условиях личного контракта с потенциальным покупателем.