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    Наби Кейта пропустит не менее двух месяцев. Он не сыграет на Кубке Африки

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал диагноз и сроки восстановления полузащитника своей команды Наби Кейта.

    «У Кейта разрыв сухожилия. Он пропустит не менее двух месяцев. Это очень плохие новости – и не только для нас, но и для него самого, потому что впереди Кубок Африки. К сожалению, иногда в жизни и футболе происходят такие вещи», – сказал Клопп.

    • 24-летний Кейта в текущем сезоне провел за «Ливерпуль» 33 игры, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
    • Кубок Африки-2019 пройдет в Египте в период с 21 июня по 19 июля.

    Источник: Liverpool Echo

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