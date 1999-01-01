Наби Кейта пропустит не менее двух месяцев. Он не сыграет на Кубке Африки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал диагноз и сроки восстановления полузащитника своей команды Наби Кейта.
«У Кейта разрыв сухожилия. Он пропустит не менее двух месяцев. Это очень плохие новости – и не только для нас, но и для него самого, потому что впереди Кубок Африки. К сожалению, иногда в жизни и футболе происходят такие вещи», – сказал Клопп.
- 24-летний Кейта в текущем сезоне провел за «Ливерпуль» 33 игры, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
- Кубок Африки-2019 пройдет в Египте в период с 21 июня по 19 июля.