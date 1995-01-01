Бартомеу: «Месси будет играть за «Барселону» столько, сколько захочет»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о будущем капитана команды Лионеля Месси.

«Он может играть до 45 лет, почему нет? Он точно будет выходить на поле в ближайшие три, четыре, пять лет, но мы не знаем, как долго это будет продолжаться. Столько, сколько он захочет.

Мы готовимся – такие игроки, как Дембеле, Лангле и Артур были куплены, чтобы построить вокруг них команду, которая сможет добиваться успеха после того, как Месси завершит карьеру. Но мне все равно кажется, что до этого момента еще очень много времени. Пока что мы советуем игрокам выжимать максимум из каждой минуты, проведенной рядом с ним», – сказал Бартомеу.