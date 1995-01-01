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    Бартомеу: «Месси будет играть за «Барселону» столько, сколько захочет»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о будущем капитана команды Лионеля Месси.

    «Он может играть до 45 лет, почему нет? Он точно будет выходить на поле в ближайшие три, четыре, пять лет, но мы не знаем, как долго это будет продолжаться. Столько, сколько он захочет.

    Мы готовимся – такие игроки, как Дембеле, Лангле и Артур были куплены, чтобы построить вокруг них команду, которая сможет добиваться успеха после того, как Месси завершит карьеру. Но мне все равно кажется, что до этого момента еще очень много времени. Пока что мы советуем игрокам выжимать максимум из каждой минуты, проведенной рядом с ним», – сказал Бартомеу.

    • 31-летний Месси находится в структуре «Барселоны» с 2000 года.
    • За основную команду сине-гранатовых аргентинец дебютировал в ноябре 2003 года.
    • Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до 2021 года.

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7769

      DeStar 37 минут назад

      ну месси пока 31. нормально еще все) года 3 мы на него посмотрим точно думаю)

      0
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      Рейтинг: +513

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Тоже самое говорили и про Хави с Иньестой, перед тем как они уехали...

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