Sky Sports: Абрамович не собирается продавать «Челси»

Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не заинтересован в продаже клуба.

По информации Sky Sports, Абрамович не общался с Джимом Ратклиффом, самым богатым человеком Великобритании, о продаже клуба. Более того, бизнесмен вовсе не планирует продавать «Челси».