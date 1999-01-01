Sky Sports: Абрамович не собирается продавать «Челси»

Такая "скотина" нужна самому...
Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не заинтересован в продаже клуба.
По информации Sky Sports, Абрамович не общался с Джимом Ратклиффом, самым богатым человеком Великобритании, о продаже клуба. Более того, бизнесмен вовсе не планирует продавать «Челси».
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- Бизнесмен не появлялся на домашних матчах с мая прошлого года из-за отсутствия визы.
- От имени Абрамовича делами «Челси» занимается директор клуба Марина Грановская.