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    Sky Sports: Абрамович не собирается продавать «Челси»

    Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не заинтересован в продаже клуба.

    По информации Sky Sports, Абрамович не общался с Джимом Ратклиффом, самым богатым человеком Великобритании, о продаже клуба. Более того, бизнесмен вовсе не планирует продавать «Челси».

    • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
    • Бизнесмен не появлялся на домашних матчах с мая прошлого года из-за отсутствия визы.
    • От имени Абрамовича делами «Челси» занимается директор клуба Марина Грановская.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3962

      subbotaspartak 26 минут назад

      Такая "скотина" нужна самому...

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