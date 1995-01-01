Адвокат жены Глушакова: «Денис отомстил дочери и не пустил ее за границу»

да они все такие футбольные мажоры Аршавин наплодил кучу детей и бросил, Кержаков такой же
Сергей Жорин – адвокат, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, бывшей супруги Дениса Глушакова, заявил о том, что полузащитник «Спартака» поспособствовал запрету дочери на выезд за границу.
В личном твиттере адвокат опубликовал: «Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ, с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Ребенок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле».
- В феврале Никулинский районный суд Москвы расторг брак полузащитника и его супруги Дарьи.
- Суд постановил, что футболист обязан выплачивать треть своего дохода и еще 100 тысяч рублей до достижения детьми 18-летнего возраста.
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— Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 2 мая 2019 г.