Адвокат жены Глушакова: «Денис отомстил дочери и не пустил ее за границу»

Сергей Жорин – адвокат, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, бывшей супруги Дениса Глушакова, заявил о том, что полузащитник «Спартака» поспособствовал запрету дочери на выезд за границу.

В личном твиттере адвокат опубликовал: «Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ, с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Ребенок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле».

В феврале Никулинский районный суд Москвы расторг брак полузащитника и его супруги Дарьи.

Суд постановил, что футболист обязан выплачивать треть своего дохода и еще 100 тысяч рублей до достижения детьми 18-летнего возраста.

