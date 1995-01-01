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    Адвокат жены Глушакова: «Денис отомстил дочери и не пустил ее за границу»

    Сергей Жорин – адвокат, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, бывшей супруги Дениса Глушакова, заявил о том, что полузащитник «Спартака» поспособствовал запрету дочери на выезд за границу.

    В личном твиттере адвокат опубликовал: «Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ, с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Ребенок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле».

    • В феврале Никулинский районный суд Москвы расторг брак полузащитника и его супруги Дарьи.
    • Суд постановил, что футболист обязан выплачивать треть своего дохода и еще 100 тысяч рублей до достижения детьми 18-летнего возраста.

    Источник: Твиттер адвоката Сергей Жорина

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +9355

      Garrincha58 3 минуты назад

      да они все такие футбольные мажоры Аршавин наплодил кучу детей и бросил, Кержаков такой же

      0
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      Рейтинг: +9355

      Garrincha58 5 минут назад

      по свински

      0
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      Рейтинг: +3978

      ilichkadr 12 минут назад

      Адвокат дуркует. Заявление в ФСБ полная чушь. Никакого разрешения на вывоз ребенка за границу от второго родителя не требуется, если один из родителей не составил ЗАРАНЕЕ заявление о несогласии на выезд из РФ своих детей, оформленное в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2003 г. № 273.

      0
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      Рейтинг: +8442

      vladimir-7 14 минут назад

      Денис не дочери отомстил, а отомстил бывшей жене и чтобы она не
      развращала дочь своим сексом за границей.

      0
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      Рейтинг: +4317

      _Marqella_ 28 минут назад

      Дааа, подленько...а вообще, супруга должна была заранее об этом побеспокоиться, что бы не попасть в такую ситуацию....))

      0
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      Рейтинг: +3425

      Агасфер 32 минуты назад

      Ну слава богу,опять о "спартаковском футболе",а то эти ЛЧ-ЛЕ задолбали,как и праздничные пьянки! Мы выжили,братва!

      1
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      Рейтинг: +20110

      Blossiya 1 час назад

      #СпартакБезГлушакова
      Больше мне добавить нечего.

      3
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      Рейтинг: +3372

      sochi-2013 1 час назад

      Бомбардиру лавры Малахова покоя не дают. У "Чуть-чуть на донышке" возьмите развернутое интервью- с кем из футболистов у нее "изнасилование" было.

      5
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      Рейтинг: +1611

      swot1205 1 час назад

      эта новость каким образом относится к футболу кроме имени Глушакова????? Бомбардир стал желтого цвета?

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      Рейтинг: +732

      Sviro > swot1205 1 час назад

      Эта новость говорит о говнистости характера недочеловека, который вредит даже своей дочери. Наши футболисты и так уже опустили имидж футболиста ниже плинтуса. Вокруг них только скандальная слава. Яшина все помнят и любят за ИГРУ, а не за скандалы вокруг его имени, которых не было.

      5
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      Рейтинг: +2210

      Gek Dement > Sviro 56 минут назад

      Ты сравнил тогдашние СМИ и нынешние. Если бы в нынешние времена жил Яшин и дал хоть намек бы для повода его бы полоскали во всех СМИ и срали в интернетах все кто не болеет за Динамо, не требуя доказательств. Дело не в Глушакове каким бы он не был, дело в поколении таких как ты, которым только дай повод в интернетах языком потрепать, а кого поливать говном, неважно. Нынешние тренды болеть не за, а против и поливать говном без разбора, такое поколение что Яшин бы в гробу перевернулся если бы узнал что так будет. И достаточно почитать комментарии чтобы понять что я прав, в том числе и твои.

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      Рейтинг: +732

      Sviro > Gek Dement 50 минут назад

      Сейчас время такое, что есть любители ворошить старое грязное бельё. Но что-то ничего не всплывает про Льва Яшина. И в любом случае - Яшин непревзойдённый вратарь, всемирно признанный. А что такое Глушаков?

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      Рейтинг: +3425

      Агасфер > Sviro 29 минут назад

      А ты не подумал,что эта шлю хочет слинять с ребёнком невесть к кому? А кобель не хочет этого.Вообще в чужом белье копаться противно и сложно,а когда оба друг-друга стоят-ещё и контрпродуктивно.Причём,Денискина сторона больше молчит,а Жорики всё в сеть выкладывают."ЮрЫсты",блин...

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      Рейтинг: +3425

      Агасфер > Sviro 29 минут назад

      Победоносный(раз за 16 лет) капитан "Спартака".

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