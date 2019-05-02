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    Ривалдо: «Сейчас только май, а Месси уже собирается выиграть все индивидуальные награды»

    Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо считает, что у капитана каталонской команды Лионеля Месси не будет конкурентов в борьбе за индивидуальные награды в 2019 году.

    «Не думаю, что у «Барселоны» в будущем появится такой игрок, как Месси. Сейчас он однозначно является лучшим в мире. Если честно, не вижу никого в этом сезоне, кто сможет бросить ему вызов в борьбе за индивидуальные награды. Сейчас только май, а он уже собирается выиграть всe – и «Золотой мяч», и титул лучшего игрока года по версии ФИФА», – сказал Ривалдо.

    • В текущем сезоне 31-летний Месси забил 48 голов и сделал 22 результативные передачи в 46 матчах за «Барселону».
    • Сине-гранатовые уже выиграли Примеру, сыграют в финале Кубка Испании и близки к выходу в финал Лиги чемпионов.

    Источник: Marca

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