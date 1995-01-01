Лангле потерял зуб во время матча с «Ливерпулем»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле лишился зуба по ходу первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Да, я потерял зуб. Это правда. Но это абсолютно не важно, я буду с радостью каждый раз отдавать по одному зубу, если это поможет «Барсе» пройти дальше», – сказал француз.