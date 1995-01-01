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    Лангле потерял зуб во время матча с «Ливерпулем»

    Защитник «Барселоны» Клеман Лангле лишился зуба по ходу первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    «Да, я потерял зуб. Это правда. Но это абсолютно не важно, я буду с радостью каждый раз отдавать по одному зубу, если это поможет «Барсе» пройти дальше», – сказал француз.

    • «Барселона» купила Лангле прошлым летом у «Севильи» за 35,9 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 23-летний футболист забил два гола в 42 матчах в составе каталонской команды.

    Источник: ESPN

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2717

      dinar7777dinar 47 минут назад

      вставят новый ! скорости бы тебе еще ! так то норм цз. и очень хорошо заменил умтити что самуэль сейчас отбить не может у него позицию.

      1
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      Рейтинг: +990

      Fin035 48 минут назад

      Лангле молодец, главное не потерял в игре голову!)

      1
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