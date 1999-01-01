Хавбек «Ливерпуля» Кейта выбыл до конца сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта больше не поможет команде в этом сезоне, сообщает Liverpool Echo.
По информации источника, у футболиста выявлена травма паха. Согласно предварительным оценкам, он пропустит несколько недель.
Гвинеец получил повреждение во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3).
24-летний Кейта в текущем сезоне провел за «Ливерпуль» 33 игры, забил три гола и сделал один ассист.
Источник: Liverpool Echo
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