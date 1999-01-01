«МЮ» сделал последнее предложение Мате о продлении контракта

«Манчестер Юнайтед» сделал окончательное предложение полузащитнику Хуану Мате о продлении контракта.

По информации Manchester Evening News, клуб предложил испанцу договор сроком на один год с возможностью продления еще на сезон. Ранее сообщалось, такой вариант не устраивает 31-летнего футболиста, так как он хочет соглашение минимум на два года.

«Юнайтед» надеется, что хавбек согласится на эти условия. Сам он также хочет остаться в клубе.

Помимо этого, «МЮ» предложил игроку роль после клуба после окончания карьеры.