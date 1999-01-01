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    «МЮ» сделал последнее предложение Мате о продлении контракта

    «Манчестер Юнайтед» сделал окончательное предложение полузащитнику Хуану Мате о продлении контракта.

    По информации Manchester Evening News, клуб предложил испанцу договор сроком на один год с возможностью продления еще на сезон. Ранее сообщалось, такой вариант не устраивает 31-летнего футболиста, так как он хочет соглашение минимум на два года.

    «Юнайтед» надеется, что хавбек согласится на эти условия. Сам он также хочет остаться в клубе.

    Помимо этого, «МЮ» предложил игроку роль после клуба после окончания карьеры.

    • Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» года.
    • В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Действующий контракт испанца с «МЮ» рассчитан до 30 июня.

    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5316

      KLIM777 1 час назад

      это типо перезагрузка состава?

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